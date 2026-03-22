Pentagon'dan İran'a kara harekatı planı: Hedef uranyum stoğu! Donald Trump'tan talimat...

ABD/İsrail - İran savaşıyla ilgili Washington yönetiminin yeni planları da konuşuluyor. Pentagon yetkililerinin Trump'ın talimatları sonrası İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığı iddia edilirken, henüz tam kararın verilmediği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 08:06 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 08:07
ABD merkezli CBS televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Ancak kaynaklar, hangi koşullarda kara birliklerinin kullanılmasına izin verileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Kaynaklar, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek üzere düzenlenecek operasyona ilişkin henüz nihai kararın alınmadığını, olası operasyonun zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu ileri sürdü.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de iddialar için, "Başkomutana seçenek sunmak Pentagon'un görevidir. Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" dedi.

ABD/İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.