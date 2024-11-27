PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları ne zaman, hangi kadrolarda yapılacak, şartları neler?

2024 Kasım ayında kamu kurum ve kuruluşlar tarafından farklı alanlarda yapılacak alımlarla ilgili KPSS'li ve KPSS'siz başvurular için ilanlar yayımlandı. Vatandaşlar, başvuruların tarihlerini, koşullarını ve belirlenen şartları inceleyerek süreci yakından takip ediyor. Her kurumun personel ihtiyacı ve başvuru koşulları farklılık gösterdiğinden, başvuru süreçleri ve kriterler de değişiklik göstermekte. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak ve hangi şartlar aranmakta?