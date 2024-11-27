Trend Galeri Trend Yaşam

PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları ne zaman, hangi kadrolarda yapılacak, şartları neler?

2024 Kasım ayında kamu kurum ve kuruluşlar tarafından farklı alanlarda yapılacak alımlarla ilgili KPSS'li ve KPSS'siz başvurular için ilanlar yayımlandı. Vatandaşlar, başvuruların tarihlerini, koşullarını ve belirlenen şartları inceleyerek süreci yakından takip ediyor. Her kurumun personel ihtiyacı ve başvuru koşulları farklılık gösterdiğinden, başvuru süreçleri ve kriterler de değişiklik göstermekte. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapacak, başvurular ne zaman başlayacak ve hangi şartlar aranmakta?

Giriş Tarihi: 27.11.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:57
PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları ne zaman, hangi kadrolarda yapılacak, şartları neler?

Kamudaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 17.101 işçi ve memur alımı yapılacak. Memur olmak isteyen adaylar, 31 farklı kamu kurumunun hangi kadrolar için alım yapacağı ve başvuru tarihleri hakkında bilgi arayışında. Peki kamu personel alımı yapacak kurumlar hangileri, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları ne zaman, hangi kadrolarda yapılacak, şartları neler?

KAMU SEKTÖRÜNE YENİ PERSONEL ALIMI

2024 yılı itibarıyla, KPSS şartı aranmaksızın kamu kurumlarına personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS sınavına katılamayan veya düşük puan alan adaylar için bu, büyük bir fırsat sunmakta. Belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşları, farklı pozisyonlarda personel alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. 16 kamu kurumu, memur ve işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu ilanlar, ilkokul mezunları dahil olmak üzere geniş bir aday kitlesine yönelik olup, KPSS'li ve KPSS'siz personel alımını kapsamaktadır.

İşte, KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak kamu kurumları...

PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları ne zaman, hangi kadrolarda yapılacak, şartları neler?

DSİ 515 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları ne zaman, hangi kadrolarda yapılacak, şartları neler?

POMEM 12 BİN POLİS MEMURU ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvuruları ile birlikte 12 bin polis memurunu kadrolarına dahil edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları ise 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları ne zaman, hangi kadrolarda yapılacak, şartları neler?

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 12 Akreditasyon Uzman Yardımcısı alacağını da duyurdu. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA