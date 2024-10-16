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PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak! İşte Resmi Gazete'deki memur alımı ilanları...

Son dakika haberi: 27 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 13 bin 208 personel alımı yapılacak. Aralarında 7 bakanlığın da yer aldığı kamu kurumlarına subay, mühendis, uzman erbaş, itfaiye eri, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyon için personel alımı yapacak? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? Merak edilenler yanıt buldu. İşte cevabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:10
PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak! İşte Resmi Gazete’deki memur alımı ilanları...

Son dakika haberleri: Kamuya 13 bin 208 personel alımı yapılacak. 27 kurumun memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur olmak isteyenler için söz konusu ilanları derledik. İşte 27 kurumun personel alımı ilanları...

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak! İşte Resmi Gazete’deki memur alımı ilanları...

27 KAMU KURUMU 13.208 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 27 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 13 bin 208 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 7 Bakanlık, 10 belediye, İstanbul Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, BDDK, YTB, TÜİK, SSB ve KOSGEB olmak üzere 27 kamu kurumu 13.208 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak! İşte Resmi Gazete’deki memur alımı ilanları...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 15 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü; 1 yazılım proje yöneticisi; 1 proje koordinatörü; 9 yazılım geliştirme uzmanı (.net); 1 veri tabanı yöneticisi; 1 iş analisti; 2 sistem uzmanı olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

2 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak! İşte Resmi Gazete’deki memur alımı ilanları...

TÜİK 14 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 14 uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını, e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden de ulaşabilecek.

9 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak! İşte Resmi Gazete’deki memur alımı ilanları...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 eski hükümlü ve 4 engelli olmak üzere toplamda 3 işçi alımı yapacak.

14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Bakanlık ayrıyeten 1 eski hükümlü işçi daha alacak.

15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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