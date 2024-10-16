PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak! İşte Resmi Gazete’deki memur alımı ilanları...

27 KAMU KURUMU 13.208 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 27 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 13 bin 208 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 7 Bakanlık, 10 belediye, İstanbul Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, BDDK, YTB, TÜİK, SSB ve KOSGEB olmak üzere 27 kamu kurumu 13.208 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi: