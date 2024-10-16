PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak! İşte Resmi Gazete'deki memur alımı ilanları...
Son dakika haberi: 27 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 13 bin 208 personel alımı yapılacak. Aralarında 7 bakanlığın da yer aldığı kamu kurumlarına subay, mühendis, uzman erbaş, itfaiye eri, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyon için personel alımı yapacak? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? Merak edilenler yanıt buldu. İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:10