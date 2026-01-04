Trend Galeri Trend Yaşam PETROLÜN İKİ YÜZÜ! ABD mi Venezuela mı? İşte rezerv, üretim gücü ve kalite analizi

ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdı. Manhattan'da yapılan ilk gözaltı işlemlerinin ardından Maduro ve eşi, New York'ta Federal Gözetim Merkezi'ne sevk edildi. ABD'nin Maduro operasyonu dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, "petrol savaşları" konusunu da tekrardan gündeme geldi. Peki hangi ülkenin petrolü daha kaliteli? Rezerv ve üretim bakımından hangisi daha iyi konumda? İşte ABD ve Venezuela petrollerinin kıyaslaması...

Giriş Tarihi: 04.01.2026 12:36