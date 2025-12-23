Pijama partisinde vahşet! 2 kardeş ve hamile anne çekiçle katledildi

İngiltere'de katil Damien Bendall, baba Jason Bennett'in evinde adeta katliam yaptı. Bendall, 11 yaşındaki Lacey Bannett'i, 13 yaşındaki ağabeyi John Bennett'i, hamile anneleri 35 yaşındaki Terri Harris'i ve pijama partisine katılan 11 yaşındaki Connie Gent'i başlarına çekiçle vurarak vahşice öldürdü. Bendall, ağır yaralı halde can çekişen küçük Lacey'e cinsel saldırıda bulundu. Katilin, olay yerinden kaçmadan önce Lacey'in bedenine ikinci kez tecavüz ettiği davada itiraflarla ortaya çıktı. 'HAYATIM MİYARLARCA PARÇAYA AYRILDI' Evlatlarını ve eşini kaybeden baba Jason Bennett, yaşadığı acıyı 'Hayatım milyarlarca parçaya ayrıldı. Noel çocuklarımla birlikte öldü.' ifadeleriyle tanımladı. Jason, cinayetlerden bu yana her gün kızı Lacey ve oğlu John'un fotoğraflarını öptüğünü söyledi. Katil Damien Bendall'a ömür boyu hapis cezası verildi. Anne Terri Harris, çocukları John Paul Bennett, Lacey Bennett ve geceyi birlikte geçirmek için kalan arkadaşı Connie Gent'in cinayetlerini ve ayrıca Lacey'e tecavüz ettiğini de itiraf etti.