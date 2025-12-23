Pijama partisinde vahşet! 2 kardeş ve hamile anne çekiçle katledildi

Katil Damien Bendall'a ömür boyu hapis cezası verildi. Anne Terri Harris, çocukları John Paul Bennett, Lacey Bennett ve geceyi birlikte geçirmek için kalan arkadaşı Connie Gent'in cinayetlerini ve ayrıca Lacey'e tecavüz ettiğini de itiraf etti.