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Pil ömrü en yüksek telefonlar! Bu telefonların şarjı günlerce dayanıyor

Şarjı en iyi telefon hangisi? Pil ömrü yüksek telefon modelleri nedir? Eğer şarj konusunda iyi bir telefon arıyorsanız o zaman bu listeye bakmayı ihmal etmeyin! Bu listemizde kullanım süresi uzun, pili dayanıklı olan telefonlara yer verdik. Lafı daha fazla uzatmadan hangi modeller olduğuna birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:35
Pil ömrü en yüksek telefonlar! Bu telefonların şarjı günlerce dayanıyor

Akıllı telefonlar artık üst seviye özelliklere sahipler. Geçmişte bilgisayarlarda gördüğümüz, kullandığımız donanımlar, akıllı telefonlar sayesinde cebimize girdi. Günden güne artan mobil kullanım telefonların önemini daha da artırdı. Peki akıllı telefonların en büyük problemi nedir diye sorsak cevabınız ne olurdu? Tahmin edelim, şarj olurdu. Kullanımın artmasıyla birlikte tüketiciler şarjı uzun giden, pil değeri yüksek telefonlara ilgi göstermeye başladı. Sizler için en iyi pil performansına sahip, kullanım süresi uzun telefonları listeledik.

Pil ömrü en yüksek telefonlar! Bu telefonların şarjı günlerce dayanıyor

POCO X3

6000 MAH

Pil ömrü en yüksek telefonlar! Bu telefonların şarjı günlerce dayanıyor

SAMSUNG GALAXY F62

7000 MAH

Pil ömrü en yüksek telefonlar! Bu telefonların şarjı günlerce dayanıyor

REALME NARZO 30A

6000 MAH

Pil ömrü en yüksek telefonlar! Bu telefonların şarjı günlerce dayanıyor

POCO M3

6000 MAH

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