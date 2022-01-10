Pil ömrü en yüksek telefonlar! Bu telefonların şarjı günlerce dayanıyor

Akıllı telefonlar artık üst seviye özelliklere sahipler. Geçmişte bilgisayarlarda gördüğümüz, kullandığımız donanımlar, akıllı telefonlar sayesinde cebimize girdi. Günden güne artan mobil kullanım telefonların önemini daha da artırdı. Peki akıllı telefonların en büyük problemi nedir diye sorsak cevabınız ne olurdu? Tahmin edelim, şarj olurdu. Kullanımın artmasıyla birlikte tüketiciler şarjı uzun giden, pil değeri yüksek telefonlara ilgi göstermeye başladı. Sizler için en iyi pil performansına sahip, kullanım süresi uzun telefonları listeledik.