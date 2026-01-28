Pilotların bile iniş yaparken eli titriyor! Dünyanın en ürkütücü 14 havalimanı: Pistin ortasından tren yolu geçiyor!

4. Juancho E. Yrasquin Uluslararası Havaalanı - Saba Adası

Saba Adası'ndaki Juancho E. Yrasquin Havalimanı, sadece 400 metrelik uzunluğuyla dünyanın ticari uçuşa açık en kısa pistine sahip. Sert rüzgarların estiği dağların arasına sıkışan bu daracık pistin her iki ucu da doğrudan okyanusa açılan dik uçurumlarla bitiyor.

Pilotlar için bu pistte doğru saniyede duramamak, uçağın sulara gömülmesiyle sonuçlanan ölümcül bir maceraya dönüşüyor.