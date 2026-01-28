Trend Galeri Trend Yaşam Pilotların bile iniş yaparken eli titriyor! Dünyanın en ürkütücü 14 havalimanı: Pistin ortasından tren yolu geçiyor!

Uçağa bindiğinizde tek korkunuz türbülans mı? Bu listeyi okuduktan sonra fikriniz tamamen değişecek! Dünyanın dört bir yanında öyle havalimanları var ki, buralara iniş yapmak bir seyahatten ziyade "imkansız bir görev" gibi görünüyor. Kimi sular yükselince yok olan bir kumsalda, kimi dev bir uçurumun kenarında, kimi ise rayların tam ortasında…

Giriş Tarihi: 28.01.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 15:56
Pilotların lisanslarını adeta yeniden sınavdan geçiren, hata payının "sıfır" olduğu dünyanın en ürkütücü 14 havalimanını sizler için derledik. İşte tekerleklerin yere değdiği o an nefesinizi kesecek olan, medeniyetin sınırlarını zorlayan o rotalar...

1. Princess Juliana Uluslararası Havaalanı - St. Marteen

St. Marteen'deki Princess Juliana Uluslararası Havaalanı uçak yolcularından çok, masum masum oradaki plajda güneşlenen ve denize girenler için ürkütücü görünüyor. Havayolu pisti hemen plajın bitişiğinde bulunuyor.

2. Paro Havayolu Pisti - Butan

Butan'ın tek havayolu pisti Paro'da yaklaşık deniz seviyesinden 7.000 feet yükseklikte ve yaklaşık 16.000 Himalaya dağ kütlesi ile çevrili bulunuyor. Buraya inme maharetini gösteren pilotların sayısı bir elin parmağını geçmiyor.

3. Barra Havaalanı - İskoçya

İskoçya'daki Barra Havalimanı, dünyada pist olarak kumsalı kullanan tek yer olma özelliğiyle uçuş saatlerini doğaya teslim etmiş durumda. Pilotlar iniş yapabilmek için "gelgit" zamanlarını santim santim takip etmek zorunda; çünkü sular yükseldiğinde pist tamamen okyanusun altında kalıyor.

4. Juancho E. Yrasquin Uluslararası Havaalanı - Saba Adası

Saba Adası'ndaki Juancho E. Yrasquin Havalimanı, sadece 400 metrelik uzunluğuyla dünyanın ticari uçuşa açık en kısa pistine sahip. Sert rüzgarların estiği dağların arasına sıkışan bu daracık pistin her iki ucu da doğrudan okyanusa açılan dik uçurumlarla bitiyor.

Pilotlar için bu pistte doğru saniyede duramamak, uçağın sulara gömülmesiyle sonuçlanan ölümcül bir maceraya dönüşüyor.

5. Narsarasuaq Havaalanı - Grönland

Grönland'in Narsarasuaq Havaalanı fiyordlarla çevirili olduğundan, iniş ve kalkış esnasında karşılaşılan türbülans ve rüzgar çok sıradan olaylar arasında. Bu sebeple bu pistten iniş ve kalkışlar sadece gündüz vakti yapılabilmekte.

Pilotlar ayrıca bu havaalanına dönüşü 90 derece yapmak ve aynı zamanda kayan buzullara da dikkat etmek zorundalar.

6. Cebelitarık Uluslararası Havaalanı - Cebelitarık

Cebelitarık Uluslararası Havaalanı şehrin en işlek caddelerinden Winston Churchil Caddesi ile kesişiyor. Uçak her iniş veya kalkış yaptığında cadde trafiğe kapanıyor.

7. Madeira Havaalanı - Portekiz

Avrupadaki en zorlu havaalanı olarak da bilinen Portekiz'de bulunan Madeira havaalanınında pilotlar, okyanus ve dağ zinciri arasındaki ince çizgiyi yakalayarak ilerlemeleri gerekmekte. Pist oldukça rüzgarlı ve kısa olduğundan dolayı pilotlar Atlantik'e girmemek için hep son saniye sağa kırıyorlar.

8. Qamdo Bamda Havaalanı - Tibet

Tibet'in Camdo Bamda Havaalanı bir zamanlar dünyanın en yüksek havaalanı olarak biliniyordu. Şimdilerde ünvanını elinden kaptırsa da hala oldukça yüksek bir havaalanı olmasıyla oldukça zorlayıcı bir deneyim sunuyor.

9. St. Barths Havaalanı - St. Barths

St. Maarten havaalanı gibi Amerikalı ünlülerin uğrak noktası St. Barths da dünyanın en kısa pistlerinden birine ev sahipliği yapmakta. Pistin hemen bitiminde güneşlenen turistler bulunmakta.

10. Malekene Air Strip Havaalanı - Afrika Lesotho

Afrika Lesotho'da yer alan Malekene Air Strip Havaalanı sadece 1.300 feet uzunluğunda ancak sonundaki boşluğun yüksekliği tam tamına 2000 feet.

11. Alaska Ketchikan Uluslararası - Alaska

Alaska Ketchikan Uluslararası Havaalanı süper kısa bir piste sahip ve her sene yaklaşık 50 ila 190 inç arası yağmur ile birlikte don yaşanmakta.

12. Tenzing-Hillary Havaalanı - Lukla Nepal

Lukla Nepal'de yer alan Tenzing-Hillary Havaalanını zorlu kılan sadece 9.383 feet yüksekte olması değil aynı zamanda dünyanın en dik pistlerinden biri olması ve sonrasında Himalayalar ile çevrili olmasıdır. Bu sebeplerden uçuşlar sadece gündüz hava koşulları izin verirse yapılabiliyor.

13. Courchevel Havaalanı - Fransa

Fransa'nın Courchevel Havaalanı 1.788 feet uzunluğundaki pisti ile sadece kısa değil %18,5 eğimi ile en diklerinden. Pistin sonunda bir de aşağı doğru dik bir eğim bulunuyor.

14. Gisborne Havalimanı - Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'daki Gisborne Havalimanı, ana pistinin tam ortasından aktif bir demiryolu hattı geçen dünyadaki tek yer. Pilotlar iniş için alçalırken sadece diğer uçakları değil, aynı zamanda raylar üzerindeki tren trafiğini de kontrol etmek zorunda kalıyor.

HAVALİMANLARI KADAR ÜRKÜTÜCÜLER! YILLARDIR GİZEMİ ÇÖZÜLEMEMİŞ OLAN O FOTOĞRAFLAR...

Dünyanın birçok yerinden, "gizemli ve korkutucu" olduğu iddiasıyla birçok kez dolaşıma giren birçok fotoğraf hala soru işareti olarak değerlendiriliyor. Yıllar sonra aile üyeleri tarafından tesadüfen keşfedilmiş gizemli detaylarla dolu. Examiner, Angelsghosts ve Reddit gibi farklı kaynaklardan derlediğimiz bu fotoğraflar, sıradan bir anın içine gizlenmiş, açıklanamayan varlıklar olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı. Her ne kadar sansasyon olarak nitelendirilse de bu fotoğraflar hala "gizemli" olarak kabul ediliyor.

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 platformunda yayınlanan ve tartışma yaratan bir diğer görsel ise Macaristan'dan geliyor. Szigeti Gyöngyi isimli kullanıcının paylaştığı fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından annesine ithafen çekilmiş. Tarihi bir belge niteliği taşıyan karede, ilk etapta her şey normal görünse de arka plan şok edici bir anomali barındırıyor. Fotoğraftaki kadının arkasında beliren figür, yüz hatları ve kolları bulunmayan genç bir kızı andırıyor ve bu görüntünün nasıl oluştuğu hâlâ bir muamma.

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

FOTOĞRAFTAKİ BÜYÜKANNE

Judy Herring'e ait olan bu aile fotoğrafı, Herring'in büyükbabasına ait. Herring'in iddiasına göre büyükbabası bu fotoğrafı çekildiğinde, büyükannesi de hayatını kaybetmiş. Büyükannesinin silüeti karede çıkmış.

EVDEKİ HAYALET

1930'lu yıllarda Yeni Zelanda'da çekilmiş bu aile fotoğrafında bir hayalet yer alıyor. Yıllar sonra aile üyeleri hayaleti evde birçok kez gördüklerini de iddia etti. Siyah topuzlu saçı olan ve beyaz bir elbise giyen bu hayalet, aile üyelerinin yataklarının başında bekler vaziyette görülmüş.

ÇİFTİN ARKASINDA KADIN

Paranormal.about.com sitesine göre bu fotoğraf 1942'te Alabama'nın Jasper kentinde çekilmiş. Yeni evli çiftin arkasındaki ağaçta korkutucu bir kadın figürü yer alıyor.

EVDE TEK BAŞINA

Pencere önünde çekilmiş iki çocuğun fotoğrafı son derece normal duruyor. Çocukların arkasındaki evin penceresinde iki tane küçük kız çocuğu görünüyor. Ancak iddiaya göre evin içinde sadece soldaki kız varmış. Sağdaki kızın hayalet olduğu iddia ediliyor.

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

Denise Russell, 1997'de bir aile pikniği sırasında büyükannesinin bu fotoğrafını çekti. Aileden kimse fotoğrafta, Denise'nin büyükannesinin arkasında duran adamı fark etmedi. Denise ise fotoğraftaki kişiyi yıllar sonra fark etti, bu kişinin 1987'de hayatını kaybeden büyükbabası olduğunu söyledi.