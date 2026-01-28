Trend
Galeri
Trend Yaşam
Pilotların bile iniş yaparken eli titriyor! Dünyanın en ürkütücü 14 havalimanı: Pistin ortasından tren yolu geçiyor!
Pilotların bile iniş yaparken eli titriyor! Dünyanın en ürkütücü 14 havalimanı: Pistin ortasından tren yolu geçiyor!
Uçağa bindiğinizde tek korkunuz türbülans mı? Bu listeyi okuduktan sonra fikriniz tamamen değişecek! Dünyanın dört bir yanında öyle havalimanları var ki, buralara iniş yapmak bir seyahatten ziyade "imkansız bir görev" gibi görünüyor. Kimi sular yükselince yok olan bir kumsalda, kimi dev bir uçurumun kenarında, kimi ise rayların tam ortasında…
Giriş Tarihi: 28.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 15:56