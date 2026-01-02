Trend Galeri Trend Yaşam Pi'nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncu kadrosu

Pi'nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncu kadrosu

Pi'nin Yaşamı bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte, sinemaseverler filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. 2012 yılında vizyona girerek dünya genelinde büyük ses getiren yapım, etkileyici hikâyesi ve görsel anlatımıyla dikkat çekiyor. Bu özel filmle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları, konusu ve oyuncularıyla birlikte derledik. Pi'nin Yaşamı'na dair detaylar haberimizin devamında…

Giriş Tarihi: 02.01.2026 17:59
Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncu kadrosu

Pi'nin Yaşamı, etkileyici hikâyesi ve görsel dünyasıyla sinemaseverlerin ilgisini yeniden üzerine çekiyor. Başrollerinde Suraj Sharma ve Irrfan Khan'ın yer aldığı yapım, izleyenleri derin bir hayatta kalma mücadelesinin içine sürüklüyor. Filmle ilgili olarak özellikle konusu, oyuncu kadrosu ve çekim süreci merak konusu oluyor. Peki, Pi'nin Yaşamı filmi hangi hikâyeyi anlatıyor? Oyuncuları kimler ve yapım süreci nasıl şekillendi? Pi'nin Yaşamı filmine dair tüm merak edilen detaylar haberimizde…

Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncu kadrosu

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır.

Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncu kadrosu

Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir. Ve sonunda kurtulur.

Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncu kadrosu

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Suraj Sharma – Piscine Molitor "Pi" Patel (16 yaş)

Irrfan Khan – Pi (yetişkin)

Ayush Tandon – Pi (11–12 yaş)

Gautam Belur – Pi (5 yaş)

Tabu – Gita Patel (Pi'nin annesi)

Adil Hussain – Santosh Patel (Pi'nin babası)

Gérard Depardieu – Aşçı

Po-Chieh Wang – Tayvanlı denizci

Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncu kadrosu

Rafe Spall – Yazar

Shravanthi Sainath – Anandi

Andrea Di Stefano – Rahip

Vibish Sivakumar – Ravi Patel (18–19 yaş)

Mohamed Abbas Khaleeli – Ravi (15 yaş)

Ayan Khan – Ravi (8 yaş)

Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncu kadrosu