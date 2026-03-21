Pistlerin tozunu yutan mutfak aşığı! Hem finansçı hem ralli pilotu Nazan Zorlu’dan ilham veren hikaye…

KADIN PİLOTLUKTAN İYİ PİLOT OLMAYA BİR YOLCULUK

- Kadın erkek ayrımının olmadığı motor sporlarında, erkek egemen bir dünyada yıllardır mücadele ediyorsunuz. Yurt dışında yaşadığınız zorluklar oldu mu?

- Aslında erkekler dünyanın her yerinde çok farklı değil. Otomobil sporları da öyle... Yurt dışında da ilk karşılaştığınız şey çoğu zaman aynı bakış oluyor. İnsanlar sizi ilk başta 'pilot' olarak değil, 'kadın pilot' olarak görüyor. Önce etiket geliyor, performans sonra. Bu da şu anlama geliyor: Siz etaba çıktığınızda sadece hızlı olmak için değil, aynı zamanda o etiketi kırmak için de yarışıyorsunuz. Ama otomobil sporlarının çok net bir gerçeği var, kronometre kimseyi kayırmıyor. En hızlı olmak yetmez, yarışta finiş görmek gerekir. Etap bittiğinde, zamanlar geldiğinde o 'kadın pilot' etiketi ortadan kalkıyor. Geriye yaptığınız iş kalıyor. Ben de zamanla kendimi anlatmak yerine, sonuçlarla konuşmayı öğrendim. Hiçbir zaman kadın pilot olarak kabul görmek için yarışmadım. Hep 'iyi bir pilot olmak için yarıştım. Ama şunu da inkar edemem, kadın olarak bu sporda var olmak, sadece hızlı olmayı değil, sürekli kendini ispat etmeyi de gerektiriyor. Ben bunu bir yük olarak değil, beni daha keskin yapan bir şey olarak görüyorum. Çünkü günün sonunda sizi nasıl gördükleri değil, kronometrede ne yazdığı önemli.