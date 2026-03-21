Pistlerin tozunu yutan mutfak aşığı! Hem finansçı hem ralli pilotu Nazan Zorlu’dan ilham veren hikaye…
Geçtiğimiz sezon İtalya'da şampiyonluk kürsüsüne çıkan ilk Türk kadın pilot olan Nazan Zorlu, şimdi gözünü motor sporlarının geleceğine dikti. Mart sonunda Fransa'da düzenlenecek yarışlarda ülkemizi temsil edecek olan Zorlu, elektrikli ralli dünyasında bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Hem finans kariyerini hem de pistlerdeki hız tutkusunu başarıyla sürdüren ünlü pilot; çevre bilincinden kadın sporcu olmanın zorluklarına kadar çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Nazan Zorlu'nun ilham veren başarı hikayesi…
Giriş Tarihi: 21.03.2026 10:00