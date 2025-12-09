Pitbull vahşeti! 2 yaşındaki çocuğu parçaladı

Yerel medya Protothema'nın aktardığına göre küçük Leon, 27 Kasım'da ikinci yaş gününü kutlamıştı. Anne Robbie ve baba Loukas alışverişten döndükten kısa süre sonra yaşanan saldırı tüm aileyi yasa boğdu.

Acılı anne Robbie, Daily Mail'e yaptığı açıklamada oğlunu, "İnsanların bile sevmekten kendini alamadığı, hayal edilebilecek en tatlı çocuk" sözleriyle anlattı. Leon'un sürekli gülümseyen, neşeli bir çocuk olduğunu vurguladı.