Pitbull vahşeti! 2 yaşındaki çocuğu parçaladı

Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yaşanan olayda, ailesinin sahiplendiği başıboş pitbull köpeği, 2 yaşındaki Leon Dulia'ya saldırdı. Leon, Zakintos Adası'ndaki aile bahçesinde zincirli köpeğe yaklaşmasının ardından 30 saniye içinde parçalanarak hayatını kaybetti. Yerel medya Protothema'nın aktardığına göre küçük Leon, 27 Kasım'da ikinci yaş gününü kutlamıştı. Anne Robbie ve baba Loukas alışverişten döndükten kısa süre sonra yaşanan saldırı tüm aileyi yasa boğdu. Acılı anne Robbie, Daily Mail'e yaptığı açıklamada oğlunu, 'İnsanların bile sevmekten kendini alamadığı, hayal edilebilecek en tatlı çocuk' sözleriyle anlattı. Leon'un sürekli gülümseyen, neşeli bir çocuk olduğunu vurguladı. PİTBULL DAHA ÖNCE HİÇ SALDIRGANLIK GÖSTERMEMİŞTİ Ailenin yaklaşık iki ay önce ölmek üzereyken sahiplendiği pitbullun, Leon'la sık sık temas ettiği, karnını kaşımasına ve yüzünü okşamasına izin verdiği belirtildi. Anne Robbie, 'Hiçbir sorun çıkarmazdı' dedi. '30 SANİYEDE HER ŞEY BİTTİ' Olay sırasında alışveriş torbalarını eve taşıdıklarını belirten Robbie, 'Bir şey birden değişti... İçeri girdiğimiz o 30 saniyede her şey bitti' ifadelerini kullandı. 'ONU ÖLMEK ÜZEREYKEN ALDIM, OĞLUMU ÖLDÜRDÜ' Baba Loukas 'Kızım çığlık attı, koştum. Leon'u kucağıma aldım... Bana baktı, gülümsedi ve gözlerini kapadı.' dedi. KÖPEK EL KONULARAK GÖTÜRÜLDÜ Soruşturma devam ederken saldırgan pitbull, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak barınağa götürüldü.