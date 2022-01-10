Plüton’un uydusu Charon’da bulundu! 2 km çapındaki yapı tüyleri diken diken etti

Komplo teorisyenleri Charon'daki bir kraterde uzay aracı bulduklarını ileri sürdü. Kraterin çapının 4 km olduğu, UFO'nun da neredeyse 2 km'lik çapa sahip olduğunu iddia ettiler. UFO avcıları kraterlerin gemiler için doğal bir koruma sağladığını ve uzaylıların bu yüzden iniş pisti olarak kullandığını söylüyor.

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring bu keşifle ilgili olarak yine NASA'yı suçladı. Waring yaptığı açıklamada, "NASA fotoğrafa çok fazla ışık ekleyip, bulanıklaştırmış. Böylece uzay gemisini saklamış. Ancak dikkatli bakıldığı zaman kraterin içine bir UFO'nun indiği belli oluyor. NASA ne yaparsa yapsın bir yerden açık veriyor" dedi.

Waring, NASA'nın fotoğraflardaki bulanıklığı hiçbir zaman açıklamadığını ve bulanıklık hakkındaki soruları da yanıtsız bıraktığını sözlerine ekledi.