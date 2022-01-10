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Plüton'un uydusu Charon'da bulundu! 2 km çapındaki yapı tüyleri diken diken etti

NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Güneş sistemini gözlemliyor ve gezegenleri yakından inceliyor. Yaptığı keşifleri de kamuoyuyla paylaşıyor. Fakat komplo teorisyenlerine göre NASA gerçekleri saklıyor ve yaptığı açıklamalar, paylaşımlar buz dağının görünen yüzü. Kısa süre önce Plüton'un uydusu Charon'da ilginç bir yapı ortaya çıkarıldı. NASA'nın bu durumu bildiği, ancak bir şekilde olayı örtbas ettiği ileri sürüldü. Lafı daha fazla uzatmadan Charon'la ilgili iddiaya daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:18
Plüton’un uydusu Charon’da bulundu! 2 km çapındaki yapı tüyleri diken diken etti

Komplo teorisyenleri Charon'daki bir kraterde uzay aracı bulduklarını ileri sürdü. Kraterin çapının 4 km olduğu, UFO'nun da neredeyse 2 km'lik çapa sahip olduğunu iddia ettiler. UFO avcıları kraterlerin gemiler için doğal bir koruma sağladığını ve uzaylıların bu yüzden iniş pisti olarak kullandığını söylüyor.

Plüton’un uydusu Charon’da bulundu! 2 km çapındaki yapı tüyleri diken diken etti

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring bu keşifle ilgili olarak yine NASA'yı suçladı. Waring yaptığı açıklamada, "NASA fotoğrafa çok fazla ışık ekleyip, bulanıklaştırmış. Böylece uzay gemisini saklamış. Ancak dikkatli bakıldığı zaman kraterin içine bir UFO'nun indiği belli oluyor. NASA ne yaparsa yapsın bir yerden açık veriyor" dedi.

Plüton’un uydusu Charon’da bulundu! 2 km çapındaki yapı tüyleri diken diken etti

Waring, NASA'nın fotoğraflardaki bulanıklığı hiçbir zaman açıklamadığını ve bulanıklık hakkındaki soruları da yanıtsız bıraktığını sözlerine ekledi.

Plüton’un uydusu Charon’da bulundu! 2 km çapındaki yapı tüyleri diken diken etti

Plüton'un uydusu Charon'da bulunan sözde UFO ve paylaşılan görüntüler de sosyal medyada kendine yer buldu. Komplo teorisyenlerinin iddiasını destekleyenler olduğu gibi karşı çıkan kullanıcılar da oldu.

Plüton’un uydusu Charon’da bulundu! 2 km çapındaki yapı tüyleri diken diken etti
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