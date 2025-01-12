Polis çevirmesinde inanılmaz anlar: Genç adam sözleriyle herkesi güldürdü!

İlginç olay Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Üniversite yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 68 KV 022 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Frene başmak yerine gaza basıp kaçmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca Asayiş Şubesi ekiplerinin de desteğiyle aracın yakalanmasıyla kısa sürede son buldu. Araçtan inen genç sürücü Ç.A. yapılan kontrolde 1.70 promil alkollü çıktı. Yapılan kontrollerin ardından ceza işlemleri için polis otosu başına getirilen Ç.A., sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Yöresel üslubu, esprileri ve rahat tavırları ile genç sürücü hem polisi hem de arkadaşını güldürdü. Yöresel üslubu ve doğaçlamasıyla da gülümseten gencin polis ile diyalogu da kameraya yansıdı. ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN POLİS MEMURUNA: 'HERHALDE ABİ İŞE YENİ GİRDİ' Yapmasan iyiydi ama' dedi. Polis ceza ve tutanak yazdığı sırada esprilerine devam eden genç, 'Valla abi 100 lira param var. Nasıl gideceğim diye onu düşünüyorum. O kadar para yazdın da. Detaylı o kadar yazıyorsun da. Yazma ne yapacaksın da. 6 ay aldı ehliyeti, 'Vermem' diyor. Abi daha hala yazıyor. Bana yazmasa keşke. Herhalde abi işe yeni girdi, yazıyor da. Aksaray'a geldim gezmeye, ben geri gideyim ne yapayım da. Sen beni gördün, ben seni gördüm, gideyim' dedi.