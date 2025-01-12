Polis çevirmesinde inanılmaz anlar: Genç adam sözleriyle herkesi güldürdü!

Kovalamaca Asayiş Şubesi ekiplerinin de desteğiyle aracın yakalanmasıyla kısa sürede son buldu. Araçtan inen genç sürücü Ç.A. yapılan kontrolde 1.70 promil alkollü çıktı. Yapılan kontrollerin ardından ceza işlemleri için polis otosu başına getirilen Ç.A., sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Yöresel üslubu, esprileri ve rahat tavırları ile genç sürücü hem polisi hem de arkadaşını güldürdü. Yöresel üslubu ve doğaçlamasıyla da gülümseten gencin polis ile diyalogu da kameraya yansıdı.

