Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası'na özel kutlama ve tebrik mesajları

Nisan ayı ile birlikte Polis Haftası coşkusu yeniden hayat buluyor. Vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışan polisler, bu özel günlerinde saygı ve minnetle anılıyor. 10 Nisan 1845'te yürürlüğe giren Polis Nizamnamesi ile temelleri atılan Türk Polis Teşkilatı, 181. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu anlamlı dönemde polisler için en güzel ve anlamlı mesajlar öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 01:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 01:24
Polis Haftası, aynı zamanda Polis Bayramı olarak da anılır ve emniyet teşkilatının fedakâr mensuplarına duyulan saygıyı ifade etmek için büyük önem taşır. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polisler, teşkilatın 180. kuruluş yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ve anlamlı mesajlarla anılıyor.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NI ANMA HAFTASI

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuş olup, köklü tarihiyle her yıl Nisan ayının ikinci haftasında çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 2026 yılında bu anlamlı hafta, 6–12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen programlarla kutlanacaktır.

POLİSLERİMİZE MİNNET VE SAYGI MESAJLARI

Görevleri başında vatan ve millet uğruna emek veren tüm polislerimizi sevgi ve takdirle selamlıyorum. Şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, görevde olan polislerimize ise başarılar diliyorum.

Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yılı vesilesiyle, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum.

Gecesini gündüzüne katarak halkımızın güvenliği için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Başta şehit ve gazi polislerimiz olmak üzere, görevini özveriyle sürdüren tüm polislerimizi tebrik ediyoruz. Canla başla çalışan bu kahramanlara minnettarız.

Emniyet teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehitlerimize rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.

Ülkemizin dört bir yanında başarılı görevler üstlenen polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

