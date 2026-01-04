Trend Galeri Trend Yaşam Polis Maaş Zammı 2026 Ocak: Başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak?

Polis Maaş Zammı 2026 Ocak: Başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak?

Emniyet teşkilatının beklediği kritik gün geldi! 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, emniyet mensuplarının yeni yıl zamları resmen netleşiyor. 2026'nın ilk yarısı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammı ve üzerine eklenecek olan 6 aylık enflasyon farkı ile polis maaş zammı ortaya çıkıyor. Peki, yeni başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 04.01.2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:10
Polis Maaş Zammı 2026 Ocak: Başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı ile değişecek polis maaşları beklentiler ışığında değerlendiriliyor. Son enflasyonla ortaya çıkacak zamlı maaşlar kalem kalem kontrol ediliyor. Tüm maaş kalemlerinde olduğu üzere polis ve başkomiser maaşları da beklenenler arasında. Peki, zamlı polis maaşı belli oldu mu?

Polis Maaş Zammı 2026 Ocak: Başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak?

POLİS MAAŞLARI DEĞİŞİYOR!

Yılda 2 kez zam alan memurlar ocak ve temmuz aylarında maaşlarında artış görüyor. 6 aylık zam oranlarına göre belirlenen memur zammı ocak artışını saat 10.00 itibarıyla görecek.

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

Polis Maaş Zammı 2026 Ocak: Başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak?

POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında 68.084 TL olan 8/1 polis memuru maaşı ocak zammıyla güncellenecek.

Ekonomistlerin yüzde 0,96'lık enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde polis maaşı 80 bin TL'nin üzerine çıkabilir.

Polis Maaş Zammı 2026 Ocak: Başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak?

BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında 74.490 TL olan başkomiser maaşı ocak zammıyla güncellenecek.

Ekonomistlerin yüzde 0,96'lık enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde başkomiser maaşları 88 bin TL'nin üzerine çıkabilir.

Polis Maaş Zammı 2026 Ocak: Başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak?

Toplu sözleşme gereği memurlar maaşlarına ek 1000 TL de ödeme alacak.