Polis Maaş Zammı 2026 Ocak: Başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı ile değişecek polis maaşları beklentiler ışığında değerlendiriliyor. Son enflasyonla ortaya çıkacak zamlı maaşlar kalem kalem kontrol ediliyor. Tüm maaş kalemlerinde olduğu üzere polis ve başkomiser maaşları da beklenenler arasında. Peki, zamlı polis maaşı belli oldu mu?