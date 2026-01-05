Trend
POLİS MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR! 2026 Ocak başkomiser ve polis memuru maaşı ne kadar olacak?
Emniyet teşkilatının beklediği kritik gün geldi! 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, emniyet mensuplarının yeni yıl zamları resmen netleşiyor. 2026'nın ilk yarısı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammı ve üzerine eklenecek olan 6 aylık enflasyon farkı ile polis maaş zammı ortaya çıkıyor. Peki, yeni başkomiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.01.2026 01:08