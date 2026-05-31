Polisin dikkati ikinci sur faciasını önledi! Mesajlarda cinayet hazırlığı ve Semih Çelik çıktı

Edirnekapı surlarında devriye gezen polisin dikkati, Türkiye'yi sarsan Semih Çelik vahşetinin bir benzerini daha önledi. Şüpheli tavırları üzerine sur çevresinde durdurulan 18 yaşındaki psikiyatri hastası A.H.K.'nin üzerinden bıçak çıkarken, telefonundan İkbal Uzuner cinayetine dair yazışmalar ve satanist ögeler çıktı. Yanındaki 16 yaşındaki genç kızın ve ailesinin şikayetçi olmadığı şüpheli, sevk edildiği mahkemece 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alındı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 31.05.2026 17:43
İstanbul Fatih'te 23 Mayıs günü saat 15.50 sıralarında Ayvansaray Mahallesi'ndeki Edirnekapı surları çevresinde rutin denetim yapan polis, şüpheli hareketler sergileyen biri kadın iki kişiyi fark etti. Kontrol için durdurulan A.H.K. (18) ve E.D.Y.'nin (16) önce kimlik sorgusu yapıldı, ardından kaba üst aramasına geçildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR, BIÇAK TAŞIYOR, ÇELİK'E HAYRANLIK DUYUYOR

Sevgili olduklarını söyleyen ikilinin üst aramasında bir adet bıçak ele geçirildi. Detaylı incelemede, şüpheli A.H.K.'nin bir süredir psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi. Ayrıca şüphelinin cep telefonunu inceleyen polis, 2024 yılında Türkiye'yi gündemini sarsan katil Semih Çelik'in, İkbal Uzuner'i canice katlettiği olaya ilişkin yazışmalar ve satanist ögeler içeren görseller buldu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gelişmelerin ardından durum nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirilerek soruşturma başlatıldı.

Polis, ayrıca durumu 16 yaşındaki E.D.Y.'nin ailesine de aktardı. Ancak emniyete çağrılan genç kız ve annesi, şüpheli A.H.K.'den şikayetçi olmadı. Soruşturma kapsamında koruma amaçlı olarak A.H.K. gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN HASTANE KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Mayıs günü adliyeye sevk edilen A.H.K. hakkında mahkeme bir tedbir kararı uyguladı. Şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. 16 yaşındaki E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

2024'TE SUR'DA NE OLDU?

İstanbul Fatih'te 4 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'yi sarsan bir vahşet yaşanmış kasaplık yapan 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, ardından Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i canice katletmişti.

Olayın ardından surlardan atlayarak intihar eden katilin, dijital incelemelerinde de satanist semboller ve cinayet planlarına rastlandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TÜRKİYE #CİNAYET