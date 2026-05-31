Polisin dikkati ikinci sur faciasını önledi! Mesajlarda cinayet hazırlığı ve Semih Çelik çıktı

Edirnekapı surlarında devriye gezen polisin dikkati, Türkiye'yi sarsan Semih Çelik vahşetinin bir benzerini daha önledi. Şüpheli tavırları üzerine sur çevresinde durdurulan 18 yaşındaki psikiyatri hastası A.H.K.'nin üzerinden bıçak çıkarken, telefonundan İkbal Uzuner cinayetine dair yazışmalar ve satanist ögeler çıktı. Yanındaki 16 yaşındaki genç kızın ve ailesinin şikayetçi olmadığı şüpheli, sevk edildiği mahkemece 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alındı.

Giriş Tarihi: 31.05.2026 17:43