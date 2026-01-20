Trend Galeri Trend Yaşam POMEM BAŞVURU TAKVİMİ: POMEM 10 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 10 bin aday alınacak. 31 Aralık 2025'te başlayan başvuru maratonu, 20 Ocak 2026 bugün saat 17.00 itibarıyla tamamlanıyor. Adayların belirtilen saate kadar işlemlerini eksiksiz şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, POMEM başvuru süreci, değerlendirme aşamaları ve sonuç tarihine ilişkin detaylar da merak konusu oldu. İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:53
33. dönem POMEM kapsamında Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak. Lisans ve önlisans mezunları için başvurularda sona yaklaşılırken, adayların 20 Ocak saat 17.00'ye kadar ais.pa.edu.tr üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte sonuç tarihi ile kadın–erkek kontenjan dağılımı merak ediliyor. Peki, POMEM 10 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM BAŞVURULARINDA SON GÜN!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 33. dönem POMEM giriş sınavı için başvuru takviminde sona gelindi. Lisans ve önlisans mezunu adaylar için başvurular bugün tamamlanıyor. Adayların, 20 Ocak 2026 saat 17.00'ye kadar ais.pa.edu.tr adresine e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.

10 BİN POLİS ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

33. dönem POMEM giriş sınavı kapsamında bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan adaylara ilişkin sınav ücreti ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Sınav sürecini başarıyla tamamlayan ve POMEM'lerde eğitim alarak mezun olan adaylar, Polis Memuru olarak göreve başlayacak.

Öte yandan, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz yetkili merciler tarafından resmi bir takvim paylaşılmış değil.

10 BİN POLİS ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

33. dönem POMEM kapsamında alınacak toplam 10 bin adayın kontenjanları, mezuniyet düzeyi ve cinsiyete göre belirlendi. Buna göre lisans mezunları için 6 bin 800 erkek ve 1.200 kadın aday ayrılırken, önlisans mezunlarında ise 1.700 erkek ve 300 kadın kontenjanı bulunuyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C. vatandaşı olmak,

- Lisans mezunu, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

- Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.