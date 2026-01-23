POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 2.600.00 TL (iki bin altı yüz) olan sınav başvuru ücretini 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'dan 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "33. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.



Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.



UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.