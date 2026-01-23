Trend Galeri Trend Yaşam POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti

POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti

33. Dönem POMEM giriş sınavı için ön başvuru sonuçları dün açıklandı. Toplam 64 bini 195 adayın sınava giriş hakkı kazandığı akademiden yapılan açıklamalar, POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır sorusuyla inceleniyor. 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:10
POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti

Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınava katılmaya hak kazanan polis adayları için heyecan bir kat daha arttı. Adaylar, POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır sorusuyla konuya ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Akademiden yapılan resmi açıklama ışığında 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti netlik kazandı. Açıklamada, ücretlerin yatırılacağı son tarihin 13 Şubat olduğu kaydedildi.

POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti

POMEM GİRİŞ SINAVINA HAK KAZANAN ADAYLAR BELLİ OLDU!

Daha önce ön başvuruda bulunan adaylardan sınava giriş hakkı kazananlar belli oldu. Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav başvuru süreci de başlamış oldu.

Polis Akademisi tarafından paylaşılan detaylar şu şekilde;

POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 32.195 erkek ve 12.000 kadın ile önlisans mezunu 17.000 erkek ve 3.000 kadın olmak üzere toplam 64.195 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 2.600.00 TL (iki bin altı yüz) olan sınav başvuru ücretini 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'dan 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "33. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

POMEM başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 33. Dönem Polis Akademisi giriş sınavı ücreti

33. Dönem POMEM Giriş Sınavına;

-Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

-Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

-Başkanlıkça ilan edilen hesap numarası dışında farklı bir hesap numarasına sınav ücreti yatıran,

-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların SINAV BAŞVURU ÜCRETLERI GERI ÖDENMEYECEKTIR.