Portakal Çiçeği Festivali 2026 sona erdi! Hangi etkinlikler vardı, ne zaman başladı ve bitti?

Türkiye'nin en renkli ve en büyük sokak etkinliklerinden biri olan Portakal Çiçeği Festivali, 2026 yılında on dördüncü kez Adana'da gerçekleştiriliyor. 2026 Portakal Çiçeği Karnavalı, baharın gelişini coşkuyla karşılamak, kültürel ve sanatsal etkinlikleri deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak ön plana çıktı. Festival süresince Adana'nın farklı noktalarında sergiler, atölyeler, sokak gösterileri ve kültürel aktiviteler ile büyük çaplı bir program gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 17:34
Baharın gelişinin kutlandığı Portakal Çiçeği festivali, 2026 Nisan ayında Adana'nın dört bir yanında eğlence ve kültürü bir araya getiriyor. Katılımcılar konserlerden sokak performanslarına, gastronomi etkinliklerinden kültür-sanat atölyelerine kadar dolu dolu bir programla buluştu. Coşku ile kutlanan festivalin 5 Nisan Pazar günü programı da dikkat çekti.

2026 PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ SON GÜN NE ZAMAN?

Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olan Portakal Çiçeği Festivali, 1-5 Nisan 2026 tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek.

2026 PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ PROGRAMI:

  • 2 Nisan 2026: Haluk Levent – Yüreğir Millet Bahçesi
  • 3 Nisan 2026: Mikail Aslan – Doğankent Yüreğir
  • 4 Nisan 202: Derya Uluğ – Uğur Mumcu Meydanı (Kortej yürüyüşü de aynı gün)
  • 5 Nisan 2026: Adana Halk Koşusu, saat 09.00, başlangıç ve bitiş: Taş Köprü
PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ'NİN ÖNEMİ

Bu festival, yalnızca eğlencenin değil, aynı zamanda Adana'nın tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlayan büyük bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçi sayesinde şehirde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Festival, dostluk, hoşgörü ve eğlenceyi bir araya getirerek hem yerli halk hem de turistler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DUYARLILIĞI

2026 yılında Atatürk Parkı, Türkiye'nin en büyük "Plastiksiz Etkinlik Alanı" hedefiyle karnaval alanı olarak kullandı. Tek kullanımlık plastik ürünler yerine, atıklar ikili ayrıştırma sistemiyle toplandı ve etkinlik sürdürülebilir bir yaklaşım ile gerçekleştirildi.