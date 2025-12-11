Trend Galeri Trend Yaşam Portakaldan 10 kat fazla C vitamini içeriyor! Bağışıklığı çelik gibi yapan o besin...

C vitamini, vücudun pek çok temel işlevinde kritik bir göreve sahiptir. Bağışıklık savunmasını güçlendirir, güçlü antioksidan etkisiyle serbest radikallerin yol açabileceği hasarı azaltır ve hücreleri korur. Kolajen üretimini desteklediği için hem cilt sağlığında hem de yara iyileşmesinde önemli rol oynar. Bunun yanında demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olur, enerji düzeylerini yükseltir ve stresle mücadelede vücudu destekler. Bu nedenle günlük C vitamini alımı, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından biridir. Peki C vitamini en çok hangi besinde var? Sandığınızın aksine portakal listenin tepelerinde bile değil; asıl rekor bambaşka bir besinde saklı…