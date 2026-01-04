Trend
POTADA DERBİ HEYECANI! Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanıyor! Ligde namağlup liderliğini sürdüren Beşiktaş GAİN, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. 4 Ocak 2026 Pazar (Bugün) oynanacak bu kritik mücadele, zirve yarışı için büyük önem taşıyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbiye dair tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 19:15