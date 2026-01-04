Trend Galeri Trend Yaşam POTADA DERBİ HEYECANI! Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanıyor! Ligde namağlup liderliğini sürdüren Beşiktaş GAİN, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. 4 Ocak 2026 Pazar (Bugün) oynanacak bu kritik mücadele, zirve yarışı için büyük önem taşıyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbiye dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 19:15
Potada yılın ilk büyük derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dusan Alimpijevic yönetiminde ligde 13'te 13 yaparak tarihi bir seri yakalayan siyah-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak namağlup unvanını korumak istiyor. Öte yandan, zirve takibini sürdüren Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek rakibinin serisine son vermeyi hedefliyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma öncesi biletlerin tükendiği belirtilirken, ekran başındaki milyonlarca taraftar maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki bu dev karşılaşma için bilgiler şu şekilde:

Maç Tarihi: 4 Ocak 2026 Pazar (Bugün)

Maç Saati: 20:30

Yer: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi'ndeki bu heyecan dolu derbi, canlı yayınla taraftarlarla buluşacak:

Yayıncı Kanal: beIN Sports 5

DERBİ ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMU

Takım Lig Derecesi Son Durum
Beşiktaş GAİN 1. Sırada 13 Maç / 13 Galibiyet (Namağlup)
Fenerbahçe Beko Zirve Takibinde 13 Maç / 11 Galibiyet - 2 Yenilgi
