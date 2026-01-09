Trend Galeri Trend Yaşam Potada derbi heyecanı yaşanıyor! Galatasaray - Beşiktaş basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) haftanın en kritik mücadelesi için geri sayım başladı! Ligin 15. haftasında Galatasaray MCT Technic, ezeli rakibi Beşiktaş GAİN'i konuk ediyor. Çıkış arayan sarı-kırmızılılar ile ligin zirvesinde yer alan siyah-beyazlıların dev buluşması öncesi, güvenlik gerekçesiyle maç saatinde değişikliğe gidildi. Peki, Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev derbi hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maçın güncel saati ve tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 09.01.2026 23:54
Basketbol Süper Ligi'nde derbi ateşi yanıyor! Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray MCT Technic, seyircisi önünde lider Beşiktaş GAİN karşısında galibiyet arıyor. Galatasaray'ın, bu zorlu derbiye yeni teknik stratejilerle çıkması beklenirken; 14 maçta 13 galibiyetle fırtına gibi esen Beşiktaş, deplasmanda hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İşte dev derbiye dair güncellenmiş bilgiler:

Maç Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi (Yarın)

Güncel Saat: 13:00 (Daha önce 15:30 olarak planlanan maç, güvenlik önlemleri nedeniyle erkene alınmıştır.)

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

GALATASARAY MCT - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak mücadele beIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

Müsabakada baş hakem Mehmet Karabilecen olacak. Fatih Arslanoğlu 1. yardımcı hakem, Uğur Akyıldız ise 2. Yardımcı hakem olarak görev yapacak.

