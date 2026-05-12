Trend Galeri Trend Yaşam POTADA DERBİ ZAMANI! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

POTADA DERBİ ZAMANI! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun final haftalarına girilirken dev bir derbi heyecanı sporseverleri bekliyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda parkeye çıkıyor. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği derbinin başlangıç saati ve yayınlanacağı kanal netleşti.

Giriş Tarihi: 12.05.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 16:37
POTADA DERBİ ZAMANI! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolun kalbi İstanbul'da atacak. Ligin zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada sarı-lacivertliler ev sahibi avantajını kullanmak isterken, siyah-beyazlılar deplasmandan zaferle dönmeyi hedefliyor.

POTADA DERBİ ZAMANI! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DERBİ SAATİ BELLİ OLDU: FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN mücadelesi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak.

POTADA DERBİ ZAMANI! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbul'un iki devini karşı karşıya getirecek olan bu kritik randevu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun atmosferinde gerçekleşecek. Şampiyonluk play-off sıralaması için büyük önem taşıyan karşılaşma, saat 19:00 itibarıyla start alacak.

POTADA DERBİ ZAMANI! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN derbisi, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

POTADA DERBİ ZAMANI! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör