POTADA DEVLERİN DERBİSİ: Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, basketbolseverlerin nefesini kesecek bir derbiyle taçlanıyor. Sezona fırtına gibi giren ve yoluna yenilgisiz şekilde devam eden lider Beşiktaş GAİN, zirve yarışındaki en güçlü rakiplerinden Fenerbahçe Beko'yu kendi sahasında konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma, hem ligdeki dengeleri hem de ezeli rekabetin seyrini etkileme potansiyeli taşıyor. Peki, Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 03.01.2026 23:13