Trend Galeri Trend Yaşam POTADA DEVLERİN DERBİSİ: Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

POTADA DEVLERİN DERBİSİ: Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, basketbolseverlerin nefesini kesecek bir derbiyle taçlanıyor. Sezona fırtına gibi giren ve yoluna yenilgisiz şekilde devam eden lider Beşiktaş GAİN, zirve yarışındaki en güçlü rakiplerinden Fenerbahçe Beko'yu kendi sahasında konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma, hem ligdeki dengeleri hem de ezeli rekabetin seyrini etkileme potansiyeli taşıyor. Peki, Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 03.01.2026 23:13
POTADA DEVLERİN DERBİSİ: Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında gözler derbi heyecanına çevrildi. Ligde yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş GAİN, en ciddi rakiplerinden Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadele öncesinde, maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

POTADA DEVLERİN DERBİSİ: Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO NE ZAMAN?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

POTADA DEVLERİN DERBİSİ: Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DERBİNİN HAKEMLERİ

Zorlu mücadelede düdük çalacak hakem üçlüsü şöyle: Emin Moğulkoç – Tolga Edis – Nazlı Çisil Güngör.

POTADA DEVLERİN DERBİSİ: Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

POTADA DEVLERİN DERBİSİ: Beşiktaş GAIN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?