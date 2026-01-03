Pozitif ebeveynlik gerçekten etkili mi? Anne-babanın asıl görevi çocuklarını hayattan korumak yerine...

Yolda, ona neden geç kaldığımı açıklamaya çalışıyordum. Ses tonumda suçluluk duygusu vardı ve kızım bunu anlamıştı. Bana bakarak, "Anne, neden geciktiğini anladım, trafik vardı. Bu çok normal, gecikebilirsin. Bunu neden dert yaptığını ve kendini neden bu kadar üzdüğünü anlamıyorum.