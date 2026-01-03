Trend
Pozitif ebeveynlik gerçekten etkili mi? Anne-babanın asıl görevi çocuklarını hayattan korumak yerine...
Çocuklara üzülmesinler diye sunulan steril yaşamlar, onları hayata hazırlamıyor. İyi niyetle örülen ipek kozalar, çocukları korumaktan çok gerçeklikten uzaklaştırıyor. Oysa çocuklar, hayatın aksaklıklarını ve duygularını yaşayarak güçleniyor. Anne-babanın asıl görevi, çocukları hayattan saklamak değil; hayatın gerçekliğine hazırlamak oluyor.
