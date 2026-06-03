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Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: "Ne spor ne diyet! Her şeyden önce..."
Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: "Ne spor ne diyet! Her şeyden önce..."
Yıllarca sağlıklı bir beden için spor salonlarında ter döktünüz, avuç dolusu vitamin yuttunuz ama asıl mucizeyi tamamen gözden kaçırdınız! Tıp dünyasını sarsan son araştırmalar, antidepresanlardan bile daha etkili olan ve ömrünüze ömür katan o yepyeni "bedava takviyeyi" nihayet ortaya çıkardı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun ezber bozan bu açıklaması, bugüne kadar doğru bildiğiniz tüm sağlık kurallarını baştan yazdıracak.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 08:06
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 08:08