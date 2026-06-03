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Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: "Ne spor ne diyet! Her şeyden önce..."

Yıllarca sağlıklı bir beden için spor salonlarında ter döktünüz, avuç dolusu vitamin yuttunuz ama asıl mucizeyi tamamen gözden kaçırdınız! Tıp dünyasını sarsan son araştırmalar, antidepresanlardan bile daha etkili olan ve ömrünüze ömür katan o yepyeni "bedava takviyeyi" nihayet ortaya çıkardı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun ezber bozan bu açıklaması, bugüne kadar doğru bildiğiniz tüm sağlık kurallarını baştan yazdıracak.

OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 03.06.2026 08:06 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 08:08
Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

Bir dönem ekonominin yıldızı petroldü. Sonra teknoloji oldu. Şimdi ise yeni bir kavram konuşuluyor: Joyconomy. Yani mutluluk, neşe, sosyal bağlar ve aidiyet duygusu üzerine kurulu yeni ekonomi.

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

Paylaşılan görselde de vurgulandığı gibi wellness dünyasında önemli bir paradigma değişimi yaşanıyor. İnsanlar artık sağlığı sadece kendi başlarına spor yaparak, diyet uygulayarak ya da takviye kullanarak aramıyor. Sağlık giderek daha fazla bir "birlikte yaşanan deneyim" haline geliyor.

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

Yalnızlık yeni sigara mı?

Son yıllarda yapılan çalışmalar kronik yalnızlığın kalp hastalıkları, depresyon, demans ve erken ölüm riskini anlamlı şekilde artırdığını gösterdi. Bazı araştırmalar yalnızlığın sağlık üzerindeki etkisinin günde 10-15 sigara içmeye yakın olabileceğini öne sürüyor.

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

Bu nedenle yeni wellness akımları şu ortak noktada buluşuyor:

               ●        Koşu kulüpleri

               ●        Dans grupları

               ●        Nefes çalışmaları

               ●        Topluluk etkinlikleri

               ●        Gönüllülük faaliyetleri

               ●        Alkolsüz sosyal buluşmalar

Amaç sadece eğlenmek değil; sosyal bağları güçlendirmek.

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

Dans gerçekten antidepresandan güçlü mü?

2024 tarihli BMJ analizinde, depresyon tedavisinde farklı fiziksel aktiviteler karşılaştırıldı. Özellikle dansın depresyon belirtilerini azaltmada oldukça güçlü sonuçlar verdiği bildirildi. Bunun nedeni sadece hareket etmek değil; müzik, ritim, sosyalleşme ve aidiyet duygusunun aynı anda devreye girmesi olabilir.

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

LONGEVITY'NİN YENİ FORMÜLÜ

Uzun yaşam artık sadece:

               ●        Daha düşük şeker

               ●        Daha düşük kolesterol

               ●        Daha iyi tansiyon

demek değil.

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

Yeni denklem şunu söylüyor:

Healthspan = Biyoloji + Psikoloji + Sosyal Bağlar

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

Başka bir ifadeyle;

Kaslarınızı spor salonunda güçlendirebilirsiniz. Kalbinizi yürüyüşle koruyabilirsiniz. Ama beyninizi ve ruhunuzu çoğu zaman başka insanlarla birlikte iyileştirirsiniz.

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

OSMAN HOCA DİYOR Kİ

Geleceğin wellness merkezlerinde yalnızca laboratuvarlar, MR cihazları veya biyolojik yaş testleri olmayacak. Koşu kulüpleri, dans etkinlikleri, sohbet grupları, gönüllülük projeleri ve sosyal bağlantı alanları da olacak.

Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: Ne spor ne diyet! Her şeyden önce...

Çünkü longevity biliminin yeni keşiflerinden biri şu:

  • Ömrü sadece ilaçlar değil, insanlar da uzatıyor.
  • Belki de önümüzdeki yılların en değerli "takviyesi" bir vitamin değil, güçlü bir dostluk olacak.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör