Prof. Dr. Osma Müftüoğlu uzun yaşamın anahtarını verdi: "Ne spor ne diyet! Her şeyden önce..."

Paylaşılan görselde de vurgulandığı gibi wellness dünyasında önemli bir paradigma değişimi yaşanıyor. İnsanlar artık sağlığı sadece kendi başlarına spor yaparak, diyet uygulayarak ya da takviye kullanarak aramıyor. Sağlık giderek daha fazla bir "birlikte yaşanan deneyim" haline geliyor.