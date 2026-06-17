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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu çelik gibi bağışıklığın sırrını açıkladı! Sadece enfeksiyon değil kanserle de savaşıyor! İşte vücudun hafıza bankası...
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu çelik gibi bağışıklığın sırrını açıkladı! Sadece enfeksiyon değil kanserle de savaşıyor! İşte vücudun hafıza bankası...
Bağışıklık sisteminin güçlü kalması, yalnızca enfeksiyonlardan korunmak için değil genel sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, vücudun hafıza bankası olarak nitelendirilen bağışıklık mekanizmasının hastalıklara karşı savunmada kritik görev üstlendiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:20
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 08:22