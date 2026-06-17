Prof. Dr. Osman Müftüoğlu çelik gibi bağışıklığın sırrını açıkladı! Sadece enfeksiyon değil kanserle de savaşıyor! İşte vücudun hafıza bankası...

Başka bir deyişle antikorlar yalnızca bağışıklık sisteminin askerleri değil, aynı zamanda sağlık durumumuz hakkında bilgi veren biyolojik habercilerdir.

SON SÖZ

IgM alarmı verir. IgA sınırları korur. IgG hafızayı yönetir. IgE alerjileri organize eder. IgD ise perde arkasında sistemi düzenler.

Kısacası bağışıklık sistemi bir orkestraysa, antikorlar onun en önemli enstrümanlarıdır. Bazen eksik çalarlar, bazen fazla ses çıkarırlar. Ama sağlıklı olduğumuzda hepsi mükemmel bir uyum içinde çalışır ve bizi görünmez tehditlere karşı korurlar. Bu nedenle antikorlar gerçekten de bağışıklığımızın gizli kahramanlarıdır.