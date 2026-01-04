Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: “Asıl sorun yaşlanmak değil, geç kalmak!”

ÇOCUKKEN KARNABAHAR VE BAMYAYLA ARAM İYİ DEĞİLDİ

- Çocukken sevmediğiniz ama doktor olduktan sonra yemeye başladığınız bir yemek var mı?

- Çocukken bamya ve karnabahar ile aram hiç iyi değildi. Şimdi ise karnabaharı sofranın baş tacı yapıyorum, bamyayı da mevsiminde asla kaçırmam. Bilgi, damak tadını bile terbiye edebiliyor!

- Her gün ne kadar yürüyorsunuz?

- Hedefim 10 bin adım ama en az 7 bin 500 adımı tamamlamadan o günü bitmiş saymam. Yürüyüş benim sadece sporum değil, meditasyonumdur.

- En son ne zaman hasta oldunuz? Hangi meslektaşınıza gittiniz?

-Çok şükür ağır bir hastalık geçirmedim ama geçen kış hafif bir viral enfeksiyon (grip) atlattım. Kime gittim? Kendi içimdeki hekime! İstirahat ettim, C vitamini ve ıhlamur takviyesi aldım, bol uyudum. Vücuda izin verirseniz o kendi işini biliyor.

- En son hangi kitabı okudunuz?

- Dr. Daria Mochly-Rosen ve Emanuel Rosen'in yazdığı The Life Machines (Yaşam Makineleri) kitabını okudum. Mitokondri sağlığının, yani hücrelerimizin enerji santrallerinin hayatımızı nasıl dönüştürebileceğini anlatan muazzam bir eser. Tıbbın geleceğinin hücresel enerjide yattığını çok güzel anlatıyor.

- Önünüzü kesen hayranlarınızın en çok yakındığı rahatsızlıkları nedir?

- İnanın 40 yıldır değişmedi: "Hocam bu göbek nasıl gidecek?" ve "Hocam kolumu kaldıracak halim yok". İkisi de aslında aynı kapıya, yani yaşam tarzı hatalarımıza çıkıyor

- Duysak şaşıracağımız bir alışkanlığınız var mı?

- Yok, ancak sıkça sorulduğu için söyleyeyim: Soframın baş tacı bakliyattır. Özellikle pastırmalı kuru fasulye ve kuşbaşı etli nohut. Bunun nedeni, rahmetli eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in sağlık başdanışmanlığı ve hekimliğini yürüttüğüm dönemde, Cumhurbaşkanlığı mutfağının rahmetli Nazmiye Demirel hanımefendinin kontrolünde Anadolu mutfağının en sağlıklı ve doğal örneklerinin özenle hazırlandığı bir mutfak olmasıydı. Rahmetli Demirel, sanıldığının aksine pastırmalı yumurta değil, pastırmalı kuru fasulyeyi çok severlerdi. Sofrasında pastırma sık olurdu. O dönemden beri beğendiğim bir lezzettir. Her zaman her konuyla ilgili söylediğim gibi ölçüsünde ve kararında.