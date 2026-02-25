Trend Galeri Trend Yaşam Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan uzun ömrün sırrı: Hücresel enerjiyi artırmanın 5 yolu

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kaleme aldığı bu yazıda sağlıklı yaşamın ve uzun ömürlülüğün (longevity) temelinde yatan en kritik mekanizmalara odaklanarak mitokondri ve metabolizma arasındaki ayrılmaz ilişkiyi inceliyor. Müftüoğlu'na göre yaşlanma süreci aslında biyolojik bir enerji verimliliği problemi olup, bu iki sistemin uyumlu çalışması sağlığımızın sürdürülebilirliğini belirliyor. Yazı, modern yaşamın getirdiği enerji krizine karşı hücresel düzeyde nasıl bir savunma hattı oluşturulabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 08:57