Trend
Galeri
Trend Yaşam
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Adalar segmentiyle ilgili flaş sözler: O bölgelere dikkat çekti
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Adalar segmentiyle ilgili flaş sözler: O bölgelere dikkat çekti
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da beklenen olası depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalar segmentinde büyük deprem için yeterli enerjinin olmadığını savunan Üşümezsoy, olası depremin 6.0 ila 6.5 büyüklüğünde olabileceğini belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.02.2026 08:55