Protein deposu 10 besin! Sporcuların vazgeçilmezi: Kas gelişimini destekliyor, enerji veriyor...

Fitness başta olmak üzere sporun herhangi bir dalıyla ilgilenenler, kas gelişimi için protein odaklı beslenmeye özen gösteriyor. Bu galeride, protein deposu olan besinleri siz değerli okuyucularımız için derledik. Peki protein oranı en yüksek olan besin hangisi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2026 19:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 19:46
Sporla uğraşan kişiler, kas gelişimi için protein ağırlıklı beslenmeye özen gösteriyor. Bu galeride, protein deposu olan ve kas gelişimini destekleyen besinleri siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte o besinler ve haberin detayları...

Yumurta

Kaliteli protein ve aminoasit bakımından oldukça güçlüdür.

Tavuk Göğsü

Düşük yağ oranıyla sporcu beslenmesinin temel kaynaklarından biridir.

Somon

Protein yanında omega-3 desteği de sağlar.

Yoğurt

Özellikle süzme ve Yunan tipi yoğurt yüksek protein içerir.

Lor Peyniri

Sporcular arasında sık tüketilen ekonomik protein kaynaklarından biridir.

Kırmızı Et

Demir ve B12 vitamini açısından da güçlüdür.

Mercimek

Bitkisel protein arayanlar için iyi bir alternatiftir.

Nohut

Uzun süre tok tutmasıyla öne çıkar.

Badem

Sağlıklı yağlarla birlikte protein desteği sunar.

Ton Balığı

Pratik tüketimi sayesinde sporcuların favorileri arasında yer alır.

Sağlıklı yaşam denildiğinde aklınıza hemen kinoa, chia tohumu veya avokado geliyorsa, bildiğiniz her şeyi unutmanın vakti geldi! Doğanın gizli eczanesi; henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş, görünümüyle şaşırtan ama faydalarıyla tıp dünyasını bile hayrete düşüren mucizelerle dolu.

Sıradan diyet listelerini çöpe attıracak, dünyanın en tuhaf ve en güçlü süper gıdaları açıklandı. Dağların sarp zirvelerinden okyanusun karanlık derinliklerine, Amazon ormanlarından Tibet platolarına kadar uzanan bu listede; hücresel yenilenmeden sınırsız enerjiye kadar her derde deva olan "gizli" besinler var.

İşte heyecanı dorukta tutmak için en bilindik olanlardan başlıyor ve sıradışılık derecesine göre 20'den geriye doğru sıralanan o liste…

20 - AMARANTH (HOROZİBİĞİ)

Binlerce yıl önce Aztek savaşçılarının enerji kaynağı olan bu glutensiz tohum, kalsiyum ve protein açısından tam bir hazine. Kinoa ile kıyaslandığında çok daha fazla lif içerdiği için sindirimi mükemmel şekilde düzenliyor.

19 - MAQUİ BERRY (ŞİLİ'NİN MOR KALKANI)

Patagonya'nın zorlu ikliminde yetişen bu mor meyve, doğadaki en yüksek antioksidan seviyelerinden birine sahip. Göz sağlığını koruyor ve ciltteki yaşlanma belirtilerini adeta frenliyor.

18 - YER BADEMİ (TİGER NUTS)

Aslında bir kuruyemiş değil, bir kök sebze olan yer bademi, prebiyotik lif açısından rakip tanımıyor. Antik Mısır lahitlerinde bile bulunan bu lezzet, bağırsak floranızı sıfırdan inşa ediyor.

17 - LUCUMA (İNKALARIN DOĞAL KARAMELİ)

Peru'da "İnkaların Altını" olarak bilinen Lucuma, kan şekerini zıplatmadan tatlı krizlerini kesen muazzam bir meyve. Karamel ve akçaağaç şurubunu andıran tadıyla smoothie'lerin yeni yıldızı oluyor.

16 - SACHA INCHİ (AMAZON'UN OMEGA YILDIZI)

Yıldız şeklindeki ilginç kabukların içinde büyüyen Sacha Inchi fıstığı, somon balığını bile kıskandıracak kadar yoğun Omega-3 içeriyor. Kalp sağlığını korumak ve beyin sisini dağıtmak için birebir.

15 - CHLORELLA (HÜCRESEL TEMİZLİK UZMANI)

Tek hücreli bu yeşil alg, vücuttaki cıva ve kurşun gibi ağır metallere yapışarak onları sistemden dışarı atıyor. Düzenli tüketimi, karaciğerinizi yenileyip vücudunuza adeta bir "reset" atıyor.

14 - YACON KÖKÜ (TATLI PREBİYOTİK MUCİZE)

Görünüşü tatlı patatese benzeyen bu kökün içinden, kalorisi neredeyse sıfır olan mucizevi bir şurup çıkıyor. Sindirilmeden bağırsaklara ulaştığı için probiyotik bakterilerinizi besleyip çoğaltıyor.

13 - FONİO (KURAKLIĞIN ŞİFALI TAHILI)

Afrika'nın en eski tahılı Fonio, sadece sekiz haftada susuz topraklarda bile büyüyebiliyor. Çinko ve magnezyum fışkıran bu glutensiz mucize, kan şekerini dengeleme konusunda bir dünya markası.

12 - MANKAİ (SU MERCİMEĞİ)

İğne ucu büyüklüğündeki bu minik su bitkisi, hayvansal gıdalarda bulabileceğiniz B12 vitaminini ve tam proteini bünyesinde saklıyor. Beslenme uzmanları onu "geleceğin yemeği" olarak adlandırıyor.

11 - KARA SAPOTE (ÇİKOLATALI PUDİNG MEYVESİ)

Yanlış duymadınız; olgunlaştığında rengi, dokusu ve tadı tam bir çikolatalı pudinge dönüşen muazzam bir meyve! Üstelik kalorisi çok düşük ve C vitamini portakaldan dört kat daha fazla.

10 - SEA MOSS (İRLANDA YOSUNU)

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 102 mineralin tam 92'sini tek başına barındıran İrlanda Yosunu, tiroid fonksiyonlarını düzenliyor. Jel kıvamına getirilip smoothie'lere katıldığında cildi içten dışa parlatıyor.

9 - MONK FRUİT (LUO HAN GUO)

Geleneksel şekerden 200 kat daha tatlı olmasına rağmen sıfır kalori ve sıfır karbonhidrat içeriyor. Adını, onu yüzlerce yıl önce yetiştiren Budist keşişlerden alan bu meyve, diyabetlilerin en büyük kurtarıcısı.

8 - ASHWAGANDHA (HİNT GİNSENGİ)

Ayurveda tıbbının baş tacı olan bu adaptojen kök, vücuttaki kortizol (stres) seviyesini anında düşürüyor. Gece yatmadan önce sütle tüketildiğinde, beyni sakinleştirip derin bir uykuya dalmanızı sağlıyor.

7 - KUDZU KÖKÜ (JAPONLARIN UZUN YAŞAM SIRRI)

Dağlık alanları devasa bir örtü gibi kaplayan bu agresif sarmaşığın kökü, kan dolaşımını hızlandırmakta bir usta. Uzak Doğu'da yüzyıllardır baş ağrılarını ve kronik kasılmaları tedavi etmek için tüketiliyor.