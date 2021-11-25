PUBG’nin geliştiricisi izinsiz adım bile atamayacak! Çin hükümeti kararını verdi

CCTV'ye göre Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Tencent Holdings'i yeni uygulamaları ve güncellemeleri yayınlamadan önce incelemeye göndermekle sorumlu tutacak.

Çin, Tencent'in oyunlarında veya sosyal medya uygulamalarında herhangi bir uygulama veya güncelleme yayınlamadan önce neden bunları incelemeye alacağına da bir gerekçe gösterdi. Buna göre Tencent'in bazı uygulamalarının, kullanıcıların haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiği tespit edildi.

Konuya ilişkin Tencent'ten açıklama gecikmedi. Şirket, açıklamasında "Uygulamalarımızdaki kullanıcı koruma özelliklerini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz ve ayrıca mevzuata uygunluğu sağlamak için ilgili devlet kurumlarıyla iş birliği yapıyoruz. Uygulamalarımız çalışır ve indirilebilir durumda" ifadelerine yer verdi.