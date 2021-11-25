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PUBG'nin geliştiricisi izinsiz adım bile atamayacak! Çin hükümeti kararını verdi

Çin merkezli Tencent, dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında gösteriliyor. Ancak son dönemlerde Tencent oyunlardan çok farklı gelişmelerle gündeme gelmeye başladı. CCTV'nin (China Central Television) açıklamasına göre Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Tencent'in uygulama ve güncellemeleri yayınlamadan önce incelemeye göndermelerini zorunlu kılmaya başlıyor. Peki neden böyle bir karar alındı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 16:24
PUBG’nin geliştiricisi izinsiz adım bile atamayacak! Çin hükümeti kararını verdi

CCTV'ye göre Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Tencent Holdings'i yeni uygulamaları ve güncellemeleri yayınlamadan önce incelemeye göndermekle sorumlu tutacak.

PUBG’nin geliştiricisi izinsiz adım bile atamayacak! Çin hükümeti kararını verdi

Çin, Tencent'in oyunlarında veya sosyal medya uygulamalarında herhangi bir uygulama veya güncelleme yayınlamadan önce neden bunları incelemeye alacağına da bir gerekçe gösterdi. Buna göre Tencent'in bazı uygulamalarının, kullanıcıların haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiği tespit edildi.

PUBG’nin geliştiricisi izinsiz adım bile atamayacak! Çin hükümeti kararını verdi

Konuya ilişkin Tencent'ten açıklama gecikmedi. Şirket, açıklamasında "Uygulamalarımızdaki kullanıcı koruma özelliklerini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz ve ayrıca mevzuata uygunluğu sağlamak için ilgili devlet kurumlarıyla iş birliği yapıyoruz. Uygulamalarımız çalışır ve indirilebilir durumda" ifadelerine yer verdi.

PUBG’nin geliştiricisi izinsiz adım bile atamayacak! Çin hükümeti kararını verdi

Çinli finans medya kuruluşu Yicai'nin daha önce yayınladığı bir raporda, ilgili bakanlığın 24 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında tüm mobil uygulamaların ve güncellemelerin yayınlanmadan önce yaklaşık yedi günlük bir incelemeden geçmesi gerektiği belirtilmişti. Çinli düzenleyiciler, geçtiğimiz yıl ülkenin teknoloji şirketlerini tekelci davranışlarla ve kullanıcı haklarını ihlal etmekle suçlamış, şirketler üzerinde baskı kurmuştu. (Webtekno)

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