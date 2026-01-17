Trend
Rabia Karaca'nın ifadeleri şoke etti! 'Jet'giller yakınlarının suratlarına nasıl bakacak?
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, kamuoyunun şaşkınlıkla izlediği Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının 'jet' skandalıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Rabia Karaca'nın ifadelerine vurgu yapan Mahmut Övür, "Artık utanırlar mı bilemem ama bu satırları okuyan Özgür Özel, rutin Silivri görüşmelerine gittiğinde İmamoğlu'nun, Fatih Keleş'in, Tuncay Yılmaz'ın, Hakan Karanis'in yüzüne bakıp ne diyecek?" dedi.
Giriş Tarihi: 17.01.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 06:36