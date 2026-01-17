Rabia Karaca’nın ifadeleri şoke etti! ’Jet’giller yakınlarının suratlarına nasıl bakacak?

Sanıyorum Başkan Erdoğan da "Yakınlarınızın yüzüne bile bakamayacaksınız" derken "yolsuzluk ve rüşveti" kastediyordu, bu kadar rezilliği değil.

Baksanıza jetin müdavimlerinden Rabia Karaca neler anlatıyor:

Murat Gülibrahimoğlu, İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralarla beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı.