Trend Galeri Trend Yaşam 2026'da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye'den dikkat çeken sıralama

2026'da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye'den dikkat çeken sıralama

Dünya genelinde her ülke milletlerinin savunması ve caydırıcı birer güç olmak için askeri harcamalar gerçekleştiriyor. Bu harcamalar sadece savunma için de değil saldırı kapasitelerini de artırmak için yapılıyor. Bu sebeplerden ötürü de harcamalar astronomik rakamlara ulaşıyor. Hal böyleyken ülkeler kendi aralarında da bir rekabetin parçası oluyor. Peki 2026 YILINDA SAVUNMAYA EN ÇOK PARA AYIRAN ÜLKELER HANGİLERİ? Bu ülkeler savunmalarına ne kadar para ayırmış? İşte, Türkiye'nin sıralamasının dikkat çektiği o liste…

Giriş Tarihi: 27.01.2026 20:19 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 21:00
2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

Geçmişten günümüze dünya ülkeleri topraklarının savunması ve dışarıdan gelecek güçlere karşı caydırıcı bir pozisyonda olabilmek için savunma ve saldırı kapasitelerinde gelişmeye gidiyor.

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

Hal böyleyken ülkeler kendi aralarında istemsiz bir şekilde rekabete girmiş oluyor. Bu nedenle de bu rekabet harcanan miktarları astronomik rakamlara çıkarıyor.

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

Peki 2026 yılında savunmasına en çok para ayıran ülkeler hangileri? Türkiye 2026 yılında savunmasına ne kadar para ayırıyor?

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

İşte Türkiye'nin de sıralamasının dikkat çektiği o liste…

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

77- ZİMBABVE

1.9 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

76- TUNUS

2.1 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

75- ESTONYA

2.3 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

74- YENİ ZELANDA

2.4 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

73- BULGARİSTAN

2.4 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

72- PERU

2.5 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

71- ÜRDÜN

2.6 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

70- HIRVATİSTAN

2.7 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

69- SIRBİSTAN

2.7 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

68- MYANMAR

2.8 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

67- GÜNEY AFRİKA

2.8 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

66- SLOVAKYA

2.9 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

65- EKVADOR

2.9 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

64- KÜBA

3.3 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

63- BANGLADEŞ

3.3 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

62- ETİYOPYA

3.7 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

61- NİJERYA

3.9 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

60- BURKİNA FASO

4.5 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

59- KUZEY KORE

4.7 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

58- AZERBAYCAN

5.1 MİLYAR DOLAR

2026’da savunmaya en çok para ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye’den dikkat çeken sıralama

57- MALEZYA

5.1 MİLYAR DOLAR