'Raki'nin yöntemiyle dev vurgun! Değeri dudak uçuklattı: Duvarı delip...

İstanbul'da yaklaşık değeri 1 milyon 700 bin lira olan kol saatini internet sitesi üzerinden ilana veren T.Y.D. (23) akıllara durgunluk veren bir yöntemle dolandırıldı. Alıcılarla buluştuğu ofiste bir kasaya konulan saat, alıcının iş birlikçisi tarafından daha önceden delinen duvardan çalındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen 1.7 milyonluk saat sahibine teslim edildi. Ortaya çıkan yöntem, 1980'li yılların ünlü dolandırıcısı 'Raki' lakaplı Güney Zobu'nun "Kunduzi" taktiğini hatırlattı.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:31