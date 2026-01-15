Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2026 Diyanet takvimiyle ilk oruç ve Ramazan Bayramı tarihleri

İslam aleminin en kutsal zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı. 2026 yılında kış mevsiminin son günlerine denk gelen bu mübarek ay, nefis terbiyesi, yardımlaşma ve ibadetle dolu 29 günlük bir manevi yolculuk vaat ediyor. Vatandaşlar şimdiden "İlk oruç ne zaman tutulacak?" ve "Bayram tatili kaç gün?" gibi soruların yanıtlarını araştırırken, Diyanet'in paylaştığı güncel veriler ışığında tüm planlar şekilleniyor. İşte adım adım 2026 Ramazan takvimi.