Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2026 Diyanet takvimiyle ilk oruç ve Ramazan Bayramı tarihleri

Milyonlarca Müslüman'ın büyük bir özlemle beklediği 2026 Ramazan ayı ne zaman sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni yıl takvimini yayımlamasıyla yanıt buldu. Manevi huzur ikliminin tüm dünyayı saracağı bu kutsal ayda, ilk sahur heyecanı Şubat ayında yaşanacak. İşte on bir ayın sultanı başlangıcı, Kadir Gecesi ve 2026 Ramazan Bayramı tarihlerine dair merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 15:19
İslam aleminin en kutsal zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı. 2026 yılında kış mevsiminin son günlerine denk gelen bu mübarek ay, nefis terbiyesi, yardımlaşma ve ibadetle dolu 29 günlük bir manevi yolculuk vaat ediyor. Vatandaşlar şimdiden "İlk oruç ne zaman tutulacak?" ve "Bayram tatili kaç gün?" gibi soruların yanıtlarını araştırırken, Diyanet'in paylaştığı güncel veriler ışığında tüm planlar şekilleniyor. İşte adım adım 2026 Ramazan takvimi.

2026 RAMAZAN BAŞLANGICI: İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10 gün öne gelmesiyle birlikte, 2026 yılında Ramazan ayı Şubat ayının üçüncü haftasında başlayacak.

İlk Sahur: 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak.

İlk Oruç (Ramazan Başlangıcı): 19 Şubat 2026 Perşembe.

Ramazan Sonu: 19 Mart 2026 Perşembe (Arefe Günü).

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 26. gecesini 27. gününe bağlayan gece kutlanacak.

Kadir Gecesi Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ VE TATİL GÜNLERİ

Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayının son haftasına denk geliyor. Bayram coşkusu Cuma günü başlayarak hafta sonuyla birleşecek.

Bayram Günü Tarih Gün
Ramazan Bayramı Arefesi 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ


Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı

Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

