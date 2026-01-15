Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2026 Diyanet takvimiyle ilk oruç ve Ramazan Bayramı tarihleri

Milyonlarca Müslüman'ın büyük bir özlemle beklediği 2026 Ramazan ayı ne zaman sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni yıl takvimini yayımlamasıyla yanıt buldu. Manevi huzur ikliminin tüm dünyayı saracağı bu kutsal ayda, ilk sahur heyecanı Şubat ayında yaşanacak. İşte on bir ayın sultanı başlangıcı, Kadir Gecesi ve 2026 Ramazan Bayramı tarihlerine dair merak edilen tüm detaylar.
Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayının son haftasına denk geliyor. Bayram coşkusu Cuma günü başlayarak hafta sonuyla birleşecek.
|Bayram Günü
|Tarih
|Gün
|Ramazan Bayramı Arefesi
|19 Mart 2026
|Perşembe (Yarım Gün)
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|22 Mart 2026
|Pazar