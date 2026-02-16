Trend Galeri Trend Yaşam RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ! 2026 Ramazan ne zaman,ilk sahura hangi gün kalkılacak, iftar saat kaçta?

Müslümanların hasretle beklediği mübarek Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. 2026'da kıştan bahara uzanan bir döneme denk gelen on bir ayın sultanı, manevi atmosferiyle yine gönülleri aydınlatacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre ilk oruç Şubat ayının ikinci yarısında tutulacak. Bu noktada "Ramazan ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak?" sorusu da sıkça araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 11:44
Rahmet ve bereket ayı Ramazan, 2026'da Şubat ayında idrak edilecek. Maneviyatın yoğunlaştığı bu mübarek dönem, ilk teravih namazıyla başlayacak. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç için niyet edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm yurtta Ramazan heyecanı aynı anda yaşanacak.

İLK SAHUR VE İLK İFTAR TARİHİ 2026

•İlk Sahur: 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece

•İlk İftar: 19 Şubat 2026 Perşembe

•Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

•Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

•Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İMSAKİYE (İLK GÜN)

2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:

Şehir

İmsak (Sahur)

İftar (Akşam)

İstanbul

06:22

18:49

Ankara

06:06

18:35

İzmir

06:28

18:57

Not: Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanmıştır. İlçe bazlı değişimler gösterebilir.

2026 RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

2026 Ramazan İmsakiye'sine göre ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar