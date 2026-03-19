Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi'ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Kars'ta Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Doğu Ekspresi'ne olan ilgi yoğunlaştı. Bayram tatilini farklı bir deneyimle geçirmek isteyen vatandaşlar, masalsı manzaralar eşliğinde tren yolculuğunu tercih ederek Ankara'ya doğru yola çıktı. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 19.03.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 10:00
Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi’ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin en gözde tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'nde bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, biletlerin günler öncesinden tükendiği öğrenildi. Özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çeken hat, Kars'tan başlayarak Doğu Anadolu'nun eşsiz coğrafyasını gözler önüne seriyor.

Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi’ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

"DOĞU EKSPRESİ'NİN LEZZETİNİ TATMAK İSTEDİM"

Kars'tan Ankara'ya masalsı bir yolculuğu tercih ettiğini ifade eden Zehra Yıldız, "Gelirken uçak ile geldik ama dönüşte Doğu Ekspresi'nin lezzetini tatmak istedik. Çünkü Biz Sarıkamış'tayken bir keresinde geçişine şahit olduk. Çok güzel, çok nostaljik zaten, ben öğrencilik yıllarımda da sürekli Ankara'dan Erzincan'a gitmiştim. Ama Kars'a kadar gelmemiştim. Bu sefer benim içinde öyle bir ilk oldu. Geçtiği güzergahlar bakımından o anı hissetmek açısından da çok önemli bir yerdi. Çok önemli bir değer, bakalım çok heyecanlıyız" dedi.

Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi’ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

"KEYİFLİ BİR YOLCULUK OLACAK"

Dağcılık Federasyonun eğitimi için Kars'ta olduğunu belirten Pınar Cansel Kabakcı, "Eğitim esnasında Doğu Ekspresi'nin geçişini gördüm. Ayrı bir heyecanlandık, uçak ile geldik ve şu anda Doğu Ekspresi ile gitmek için biletimizi aldık. İnşallah keyifli bir yolculuk olacak" diye konuştu.

Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi’ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Öte yandan Kars'tan Ankara'ya uzanan yaklaşık 24 saatlik yolculuk, bayram tatilinde hem nostaljik hem de unutulmaz bir deneyim arayanların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi’ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Sabah erken saatlerde Kars Tren Garı'na gelen vatandaşlar, önce gişelerden biletlerini aldı.

Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi’ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Daha sonra bol bol sevdikleriyle fotoğraf çekildi.

Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi’ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Vatandaşlar Doğu Ekspresi'nin kompartımanlarında yerlerini alarak Kars'tan Ankara'ya doğru yola çıktı.

Ramazan Bayramı geldi: Doğu Ekspresi’ne ilgi arttı: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ise Pulman kişi başı 720 TL, Örtülü kuşetli kişi başı ise bin 240 TL.