Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan ikramiye rakamı açıklaması!
Çalışma Bakanı Işıkhan, sosyal güvenlikte gerçekleşecek yenilikleri anlattı. Gençler, yaşlılar, çalışanlar, anneler için yeni bir dönem başlıyor. Bakan Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin artırılması ile ilgili yasal düzenlemenin de hazır olduğunu rakam konusunda karar verildiğinde hemen TBMM'ye sunulacağını belirtti. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 08:32
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 08:34