Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan ikramiye rakamı açıklaması!

ESNEK ÇALIŞMA GELİYOR

Esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar sürdürdüklerini de anlatan Işıkhan, "Öncelikle kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmaya ilişkin olarak, uygulamada yaşanan belirsizlikleri gidermeyi ve bu modelleri daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki temel yaklaşımımız, esnek çalışmayı kayıt dışılığa iten bir alan olmaktan çıkarıp güçlü bir hukuki zemine kavuşturmaktır" diye konuştu.