Trend Galeri Trend Yaşam Ramazan Bayramı sofralarına şahane dokunuş! Şerbetini tam çeken ve hamurlaşmayan ev baklavası tarifi…

Ramazan Bayramı sofralarına şahane dokunuş! Şerbetini tam çeken ve hamurlaşmayan ev baklavası tarifi…

Ramazan Bayramı sofralarının şüphesiz en ağır misafiri, oklava sesleri eşliğinde açılan incecik ev baklavasıdır! Ancak pek çok kişi için "şerbeti dökünce hamurlaşır mı?" korkusu bu tatlı telaşın önüne geçebiliyor. Tam da bu noktada, usta tatlıcıların sır gibi sakladığı ev yapımı baklava tarifi devreye giriyor. Yufkanın şeffaf olacak kadar ince açılmasından, tereyağının saflığına; şerbetin dökülme sıcaklığından, kıvamına kadar tüm detaylar bu bayramın yıldızı olmanızı sağlayacak. Şerbetini tam çeken ve günler geçse de çıtırlığını asla kaybetmeyen o meşhur bayram baklavası için mutfağa girmeye hazır mısınız? İşte her katı tek tek sayılan, ağızda dağılan gerçek el açması baklava yapmanın altın kural…

Giriş Tarihi: 19.03.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 11:56
Bayram hazırlıklarının en tatlı telaşı kuşkusuz oklava sesleri eşliğinde açılan incecik yufkalardır. Ev yapımı baklavanın sırrı, yufkanın şeffaf olacak kadar ince açılmasında ve kullanılan tereyağının saflığında gizlidir. İşte bayram sofralarınıza layık, kat kat sayılan çıtır baklava tarifi…

1. MALZEMELER

Hamuru İçin:

  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı sirke (elma veya üzüm)

  • Bir fiske tuz
  • 4,5 - 5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  • Açmak için: Buğday nişastası

İÇ MALZEMESİ:

  • 300 - 400g ince çekilmiş ceviz veya fındık içi

ÜZERİ İÇİN:

  • 250g tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN:

  • 4 su bardağı toz şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1-2 damla limon suyu

2. HAZIRLANIŞ

Şerbetin Hazırlanması:

  • Şeker ve suyu tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika kıvam alana kadar kaynatın.

  • İnmeden hemen önce limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın. (Baklava sıcak, şerbet soğuk olmalı).
HAMURUN YOĞURULMASI VE AÇILMASI:

1.Un hariç tüm hamur malzemelerini karıştırın. Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak (kulak memesi kıvamında) bir hamur elde edin.

2. Hamuru 20-30 eşit bezeye bölün ve üzerini nemli bir bezle örtüp en az 30 dakika dinlendirin.

3. Her bezeyi bol nişasta kullanarak, tepsi büyüklüğünde, arkası görünecek kadar ince açın.

BİRLEŞTİRME:

1. Tepsinin tabanını yağlayın. Açtığınız yufkaların yarısını aralarına hiçbir şey sürmeden üst üste dizin.

2.Orta kata geldiğinizde ceviz veya fındık içini her yere eşit gelecek şekilde yayın.

3.Kalan yufkaları da aynı şekilde üst üste dizin. En üst katın pürüzsüz görünmesi için en düzgün açtığınız yufkayı ayırın.

4.Baklavanızı dilediğiniz şekilde (dilim veya yıldız formunda) kesin.

PİŞİRME:

Tereyağını eritin ve üzerindeki tortuları (köpükleri) mutlaka süzün (bu tortular pişerken yanık lekeleri yapar). Sıvı yağ ile karıştırıp baklavanın her yerine gelecek şekilde gezdirin.

170°C önceden ısıtılmış fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 45-60 dakika ağır ağır pişirin.

3. ALTIN İPUÇLARI

Nişasta Seçimi:

Yufkaları açarken mısır yerine buğday nişastası kullanırsanız baklavanız çok daha kıtır olur.

DİNLENDİRME:

Şerbeti döktükten sonra baklavanın şerbeti tam çekmesi ve çıtırlığını koruması için en az 5-6 saat bekletmeniz önerilir.