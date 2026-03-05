Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL olarak belirlendi, kimlere verilebilir? İşte 2026 fitre bedeli

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fitre ve fidye konusuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tutar, yapılan değerlendirmelerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bir kişinin günlük gıda ihtiyacı esas alınarak belirlenen miktar, oruç tutamayanların ödeyeceği fidye bedelini de kapsıyor. Vatandaşlar ise "Fitre ne kadar oldu, kimlere verilir, kimlere verilmez?" sorularına yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.
İşte 2026 yılı için kişi başı hesaplama tablosu:
|Süre
|Kişi Sayısı
|Ödenecek Tutar
|1 gün
|1 kişi
|240 TL
|1 gün
|4 kişi
|960 TL
|30 gün
|1 kişi
|7.200 TL (fidye)
|30 gün
|4 kişi
|28.800 TL