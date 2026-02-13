RAMAZAN-I ŞERİF GELİYOR! 2026 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur ve ilk iftar tarihleri

Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı on bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayında kapımızı çalıyor. Müslümanlar için yardımlaşma, dayanışma ve ibadetle geçen bu kutsal ay, ilk teravih namazı ile başlayacak. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece, bereketin simgesi sahur sofralarına oturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'de ilk oruç heyecanı yaşanacak.