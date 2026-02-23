Trend Galeri Trend Yaşam Ramazan İftar Menüsü (5. Gün) | Bugün iftara ne pişirsem? Farklı, kolay, pratik ve doyurucu tarifler

Ramazan İftar Menüsü (5. Gün) | Bugün iftara ne pişirsem? Farklı, kolay, pratik ve doyurucu tarifler

Ramazan'ın 5. gününde iftar sofraları için hem pratik hem doyurucu menüler araştırılıyor. Gün boyu süren orucun ardından mideyi yormayan, sağlıklı ve kolay yemek önerileri almak isteyenler, bugün iftara ne pişirsem sorusuna yanıt arıyor. İşte 5. güne özel iftar menüsü fikirleri;

Giriş Tarihi: 23.02.2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 07:42
Ramazan İftar Menüsü 5. Gün | Bugün iftara ne pişirsem? Farklı, kolay, pratik ve doyurucu tarifler

İftar saatine doğru en çok araştırılan konuların başında iftar menüsü geliyor. Çorba, ana yemek ve ara sıcak gibi seçeneklerle tatlı ve salata alternatifleri için bugün iftara ne pişirsem sorusu yanıt arıyor. İşte 5. Güne özel Ramazan iftar menüsü önerileri;

Ramazan İftar Menüsü 5. Gün | Bugün iftara ne pişirsem? Farklı, kolay, pratik ve doyurucu tarifler

RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ | 5. GÜN

🥣 ÇORBA: Yoğurtlu Buğday Çorbası

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı aşurelik buğday

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • Tuz

Yapılışı:

  1. Buğdayı haşlayın (önceden ıslatırsanız daha hızlı pişer).

  2. Yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın.

  3. Haşlanan buğdayın suyundan ekleyerek terbiyeyi ılıtın.

  4. Tencereye ekleyip karıştırarak kaynatın.

  5. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane gezdirin.

Ramazan İftar Menüsü 5. Gün | Bugün iftara ne pişirsem? Farklı, kolay, pratik ve doyurucu tarifler

🥟 ARA SICAK: Patlıcanlı Rulo Börek (Fırında)

Malzemeler:

  • 3 yufka

  • 1 közlenmiş patlıcan

  • 100 gr beyaz peynir

  • 1 çay bardağı süt

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

  1. Patlıcanı küçük doğrayıp peynirle karıştırın.

  2. Yufkayı 4 parçaya bölün.

  3. Süt ve yağı karıştırıp yufkaya sürün.

  4. İç harcı koyup rulo yapın.

  5. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Ramazan İftar Menüsü 5. Gün | Bugün iftara ne pişirsem? Farklı, kolay, pratik ve doyurucu tarifler

🍖 ANA YEMEK: Etli Beğendili Köfte

Malzemeler (köfte için):

  • 400 gr kıyma

  • 1 soğan (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz, karabiber

Beğendi için:

  • 2 közlenmiş patlıcan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

Yapılışı:

  1. Köfte malzemelerini yoğurup şekil verin, tavada kızartın.

  2. Tereyağı ve unu kavurun.

  3. Sütü ekleyip koyulaştırın.

  4. Patlıcanı doğrayıp karışıma ekleyin.

  5. Kaşarı ekleyin.

  6. Servis tabağına beğendi, üzerine köfte koyarak sunun.

Ramazan İftar Menüsü 5. Gün | Bugün iftara ne pişirsem? Farklı, kolay, pratik ve doyurucu tarifler

🥗 SALATA: Tahinli Roka Salatası

Malzemeler:

1 demet roka

5-6 çeri domates

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Zeytinyağı

Yapılışı:
Tüm sos malzemelerini karıştırın, roka ve domatesle harmanlayın. Ana yemekle çok uyumlu olur.

🍮 TATLI: Fırın Sütlaç (Şekeri Dengeli)

Malzemeler:

1 litre süt

Yarım su bardağı pirinç

1 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

Pirinci haşlayın.

Süt ve şekeri ekleyip kaynatın.

Nişastayı suda açıp ekleyin.

Kaselere paylaştırın.

200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.