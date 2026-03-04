Trend
Ramazan ne zaman bitiyor? 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan son günü ve bayram tarihleri
Ramazan ne zaman bitiyor ve bayram tatili kaç gün sürecek soruları, Mart ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın odak noktası oldu. 2026 yılı dini günler takvimine göre 19 Şubat'ta başlayan on bir ayın sultanı, manevi iklimiyle tüm hızıyla devam ediyor. Diyanet'in paylaştığı güncel bilgilere göre, Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bugün orucun kaçıncı günü sorusuyla başlayan araştırmalar bayram tarihleri ile noktalanıyor.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 16:17