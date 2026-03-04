Trend Galeri Trend Yaşam Ramazan ne zaman bitiyor, bu yıl kaç gün oruç tutulacak? 2026 Diyanet Ramazan takvimi

Ramazan ne zaman bitiyor, bu yıl kaç gün oruç tutulacak? 2026 Diyanet Ramazan takvimi

Ramazan ne zaman bitiyor ve bayram tatili kaç gün sürecek soruları, Mart ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın odak noktası oldu. 2026 yılı dini günler takvimine göre 19 Şubat'ta başlayan on bir ayın sultanı, manevi iklimiyle tüm hızıyla devam ediyor. Diyanet'in paylaştığı güncel bilgilere göre, Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bugün orucun kaçıncı günü sorusuyla başlayan araştırmalar bayram tarihleri ile noktalanıyor.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:40
Ramazan ne zaman bitiyor, bu yıl kaç gün oruç tutulacak? 2026 Diyanet Ramazan takvimi

4 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla İslam dünyası mübarek ayın tam ortasına gelmiş bulunuyor. Bugün itibarıyla on dördüncü iftar sofraları kurulurken, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar geri sayıma başladı. Kadir Gecesi'ne ve ardından gelecek olan üç günlük bayram coşkusuna sayılı günler kala, takvimdeki son durum ve güncel tatil planlamaları merak konusu olmaya devam ediyor.

Ramazan ne zaman bitiyor, bu yıl kaç gün oruç tutulacak? 2026 Diyanet Ramazan takvimi

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ? (4 MART 2026)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan ayında bugün, yani 4 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla 14. gün idrak ediliyor. Hicri takvime göre bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Bu da demek oluyor ki, mübarek ayın ilk yarısını geride bırakmak üzereyiz. Yarından itibaren "Ramazan'ın ikinci yarısı" olarak adlandırılan ve manevi yoğunluğun daha da arttığı döneme girilecek.

Ramazan ne zaman bitiyor, bu yıl kaç gün oruç tutulacak? 2026 Diyanet Ramazan takvimi

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Aynı zamanda Arife Günü olan bu tarihte, Müslümanlar yılın son orucunu tutarak iftar vaktinde bayram sevincine adım atacak. 29 gün sürecek olan oruç ibadeti, 19 Mart akşamı ezanın okunmasıyla tamamlanmış olacak.

Ramazan ne zaman bitiyor, bu yıl kaç gün oruç tutulacak? 2026 Diyanet Ramazan takvimi

KADİR GECESİ HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

"Bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi Ramazan'ın 27. gecesinde büyük bir coşkuyla karşılanacak. 2026 takvimine göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, Türkiye genelindeki camilerde ve evlerde ibadetlerle, dualarla ihya edilecek.

Ramazan ne zaman bitiyor, bu yıl kaç gün oruç tutulacak? 2026 Diyanet Ramazan takvimi

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ VE TATİL SÜRESİ

Ramazan ayının bitişinin hemen ardından başlayacak olan bayram tatili için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. 2026 Ramazan Bayramı takvimi şu şekildedir:

Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar