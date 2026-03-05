RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR? Diyanet takvimi duyurdu! 2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ? (4 MART 2026)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan ayında bugün, yani 4 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla 14. gün idrak ediliyor. Hicri takvime göre bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Bu da demek oluyor ki, mübarek ayın ilk yarısını geride bırakmak üzereyiz. Yarından itibaren "Ramazan'ın ikinci yarısı" olarak adlandırılan ve manevi yoğunluğun daha da arttığı döneme girilecek.