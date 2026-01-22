Trend Galeri Trend Yaşam Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı

Ramazan 2026'nın başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre Müslümanlar, Ramazan ayının ilk günü ve oruç tarihini öğrenmeye başladı. Ay boyunca yaşanacak manevi atmosfer için hazırlıklar şimdiden başladı.

Müslümanlar, 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadeti, 30 gün boyunca yerine getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre Ramazan ayının ilk günü ve oruç tarihi kesinleşti.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 Yılında Ramazan ayının başlangıç günü 18 Şubat 2026 Çarşamba, bitiş günü ise 19 Mart 2026 Perşembe olarak açıklandı.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Arefe: 19 Mart 2026 Perşembe
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

2026 YILI ÖNEMLİ DİNİ GÜNLER

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026

Berat Kandili: 2 Şubat 2026

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27 – 30 Mayıs 2026

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026

