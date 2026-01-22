Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı

Müslümanlar, 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadeti, 30 gün boyunca yerine getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre Ramazan ayının ilk günü ve oruç tarihi kesinleşti.