Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı
Ramazan 2026'nın başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre Müslümanlar, Ramazan ayının ilk günü ve oruç tarihini öğrenmeye başladı. Ay boyunca yaşanacak manevi atmosfer için hazırlıklar şimdiden başladı.
Giriş Tarihi: 22.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:49