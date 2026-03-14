Ramazanda bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Her gün 1 kaşık..."

Prospektif kohort çalışmada 131 bin 821 kişinin içerisinde demans tanısı konulmuş 11 bin 33 hasta bireyin 43 yıl süresince günlük beslenme kayıtları değerlendirilmiştir. Çalışmada; yüksek kafein, düşük kafeinli kahve, çay ve kafeinsiz içecek tüketimiyle demans arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırmaya dahil olan kişilerin 43 yıl düzenli takip verilerine göre günlük daha yüksek kafeinli kahve alımı, daha düşük demans riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmaya göre kafeinsiz kahve alımı demans riski ile önemli ölçüde ilişkili olamadığını göstermiştir. Bu araştırmada çay içiminin de kahve içimine benzer şekilde demans riskine karşı koruyucu etkili olduğu söylenebilir. Doz yanıt analizine göre en etkili demans riski azaltıcı miktarın kahvede günde 2-3 fincan, çayda ise 2 fincan düzenli içimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur.