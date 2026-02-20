Trend Galeri Trend Yaşam Ramazanda enerji dopingi: Dr. Ümit Aktaş’tan 16 saat tok tutan formül! “Sahurda yumurtayı böyle pişirin”

Ramazanda enerji dopingi: Dr. Ümit Aktaş’tan 16 saat tok tutan formül! “Sahurda yumurtayı böyle pişirin”

Ramazan ayında "Ne yersem akşama kadar acıkmam?" sorusunun cevabı belli oldu. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, sahurda yapılan en büyük yanlışları açıklarken, saatlerce tok tutan tereyağlı yumurta formülünü ve susuzluğu bıçak gibi kesen bitki çaylarını paylaştı. Çalışanlar için pratik sahur tüyoları bu rehberde!

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 20.02.2026 12:16
Ramazan ayı, bedenimizi dinlendirmek ve biyolojik ritmimize geri dönmek için harika bir fırsat. Ancak sahur sofralarında yaptığımız bazı masum hatalar, gün boyu açlık krizleriyle ve bitmek bilmeyen bir halsizlikle boğuşmamıza neden olabiliyor.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın rehberliğinde hazırladığımız bu dosya ile sahur menünüzü baştan yaratacak, oruç tutarken enerjinizi zirvede tutacaksınız!

KARBONHİDRAT TUZAĞI: NEDEN EKMEK YEDİKÇE DAHA ÇOK ACIKIYORUZ?

Sahurda doyurucu olsun diye sıkça tercih edilen hamur işleri, pideler ve tatlılar aslında gün içindeki en büyük düşmanınız.

Dr. Ümit Aktaş, unlu ve şekerli gıdaların kan şekerini aniden fırlatıp sonrasında hızla düşürdüğüne dikkat çekiyor. Bu ani dalgalanma, daha öğle saatleri bile gelmeden midenizin kazınmasına ve halsiz hissetmenize yol açıyor.

Peki çözüm ne? Oruç tutarken daha az acıkmak için sahur sofrasında karbonhidratın yerini mutlaka kaliteli proteinler ve sağlıklı yağlar almalı. Protein ve sağlıklı yağlar kan şekerini dengede tutarak sindirimi yavaşlatır, böylece tokluk sürenizi gün boyuna yayar.

DR. AKTAŞ'IN SAHUR MENÜSÜ: TEREYAĞLI YUMURTA, BAKLAGİL SALATASI VE EV YOĞURTLU KURUYEMİŞ TARİFLERİ

Oruç tuttuğunuz günü nasıl geçireceğiniz, tamamen sahurda ne yediğinize bağlıdır. Dr. Aktaş, mide sağlığınız için sahur yaptıktan sonra en az yarım saat yatmamanız gerektiğini hatırlatarak şu hayat kurtaran menü alternatiflerini sunuyor:

16 Saat Tok Tutan Tereyağlı Yumurta: Sahur sofranızın yıldızı kesinlikle yumurta olmalı. Yumurtayı bol tereyağında pişirirseniz, sağlıklı yağların gücüyle saatlerce tok kalırsınız. Alternatif olarak geleneksel yöntemlerle yapılmış sucuk veya kavurmalı yumurta da harika bir tokluk silahıdır. Yanına ekleyeceğiniz bol sızma zeytinyağlı mevsim salatası ise kan şekerinizi gün boyu dengede tutar.

Pratik Kuruyemişli Yoğurt Kürü: Uykusunu bölmek istemeyenler için pratik bir çözüm: Omega-3 deposu olan ceviz, badem veya fındığı kabaca dövüp ev yoğurdunun içine ekleyin. Gece yatmadan hazırlayacağınız bu hafif ama güçlü karışım, zihninizi de açık tutacaktır.

Kan Şekerini Kilitleyen Baklagil Salataları: Ramazan boyunca dolabınızda mutlaka haşlanmış yeşil mercimek, nohut ve kuru fasulye bulundurun. Akşamdan hazırlayıp içine maydanoz, dereotu ve bol sızma zeytinyağı eklediğiniz bu salatalar, sahur için muhteşem birer bitkisel protein kaynağıdır.

ÇALIŞANLARA KRİTİK UYARI: SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMANIN ZARARLARI

Özellikle çalışan kesim, uykusundan feragat etmemek için sahuru tamamen atlamayı tercih edebiliyor. Dr. Ümit Aktaş bu konuda çok net bir uyarıda bulunuyor: "Aman sakın!" Sahura kalkmadan oruç tuttuğunuzda vücudunuz ciddi bir açlık şokuna girer. Kan şekerinizdeki ani düşüşler yüzünden ertesi gün işinize odaklanamaz, sinirli hisseder ve tüm günü açlık ataklarıyla savaşarak geçirirsiniz. Uykunuzu çok bölmek istemiyorsanız bile, yukarıda bahsettiğimiz pratik salata veya yoğurt karışımlarını tüketmek için mutlaka uyanın.

SU İÇME TAKTİKLERİ VE KAHVE TEHLİKESİ: SUYU BİR ANDA DİKMEYİN!

Sahurda yapılan bir diğer büyük hata da "gün boyu susamayayım" diyerek kısa sürede litrelerce su içmektir. Dr. Aktaş, sahurda bir anda içilen suyun böbreklerden hızla atıldığını ve beklenen faydayı sağlamadığını belirtiyor. Doğru yöntem, su tüketimini iftardan sahura kadar zamana yayarak (her yarım saat/bir saatte bir bardak) içmektir.

Gelelim Kahve Tehlikesine: Sahurda uyanık kalmak veya güne enerjik başlamak için içilen kahve, aslında size ihanet ediyor! Kafein geçici bir enerji verse de, etkisi geçtiğinde sizi çok daha bitkin hissettirir. Üstelik çay ve kahve diüretik (su attırıcı) olduğu için gün içinde daha çok susamanıza neden olur.

Dr. Aktaş'ın Önerisi: Sahurda kahve yerine susuzluğu gidermede çok etkili olan ıhlamur çayı veya lavanta çayı içmeyi deneyin. Bedeni rahatlatır ve su kaybını önler.