Ramazanda enerji dopingi: Dr. Ümit Aktaş’tan 16 saat tok tutan formül! “Sahurda yumurtayı böyle pişirin”

Gelelim Kahve Tehlikesine: Sahurda uyanık kalmak veya güne enerjik başlamak için içilen kahve, aslında size ihanet ediyor! Kafein geçici bir enerji verse de, etkisi geçtiğinde sizi çok daha bitkin hissettirir. Üstelik çay ve kahve diüretik (su attırıcı) olduğu için gün içinde daha çok susamanıza neden olur.