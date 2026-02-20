Trend
Ramazanda enerji dopingi: Dr. Ümit Aktaş’tan 16 saat tok tutan formül! “Sahurda yumurtayı böyle pişirin”
Ramazan ayında "Ne yersem akşama kadar acıkmam?" sorusunun cevabı belli oldu. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, sahurda yapılan en büyük yanlışları açıklarken, saatlerce tok tutan tereyağlı yumurta formülünü ve susuzluğu bıçak gibi kesen bitki çaylarını paylaştı. Çalışanlar için pratik sahur tüyoları bu rehberde!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 12:22