Ramazan’ın son durağında büyük bilge sahnede! Hacı Bektaş-ı Velî’den modern insana 4 sarsıcı reçete...

1- ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OL

Bu söz Hacı Bektaş-ı Velî'nin öğretisinin özüdür. Çünkü insanın hayatındaki birçok problem üç şeyden doğar: yaptığı davranışlar, kontrol edemediği arzular ve düşünmeden söylediği sözler. Eline sahip olmak; insanlara zarar vermemektir. Beline sahip olmak; nefsini kontrol edebilmektir. Diline sahip olmak ise en zorudur; çünkü insan çoğu zaman en büyük yaraları sözleriyle açar. Modern psikoloji de insan ilişkilerindeki en büyük kırılmaların çoğunun kontrolsüz tepkilerden doğduğunu söyler. Bir anlık öfke, düşünmeden söylenen bir cümle veya kontrol edilemeyen bir dürtü insanın hayatında uzun izler bırakabilir. Bu yüzden Hacı Bektaş-ı Velî insanın önce kendisini yönetmesini ister. Çünkü kendini yönetemeyen biri, hayatını da yönetemez.